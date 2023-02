La conduttrice di Oggi è un altro giorno si è raccontata a ruota libera in una lunga intervista rilasciata al quotidiano di via Solferino

Serena Bortone a ruota libera tra lavoro, vita sentimentale e amicizie. La conduttrice di Oggi è un altro giorno (Rai Uno) è stata raggiunta da Corriere della Sera e si è aperta su diversi argomenti. Ha confermato di essere single, ma ha anche evidenziato di aver amato molto in passato, avendo avuto ben due convivenze. Di recente è stata paparazzata con Lorenzo Viotti, direttore d’orchestra 31enne. Quando glielo si fa notare, si fa una risata e subito fa crollare il gossip. No, non è e non è stato il suo fidanzato. Spazio poi anche al capitolo Memo Remigi, allontanato in un amen da Oggi è un altro giorno per aver palpato il sedere a Jessica Morlacchi durante una diretta.

“Orgogliosa di essere single? Sono una persona molto libera e la libertà comporta l’impossibilità di fare compromessi. Nella sfera sentimentale in particolare non sono mai stata capace di farlo. Non so se sia un bene o un male, ma io sono fatta così”, ha spiegato la giornalista. In passato ha amato molto ed è stata felice in coppia. Due le storie importanti che hanno segnato la sua vita amorosa:

“Sì, sono stata felice in coppia. Ho avuto due importanti convivenze. Io sono una donna accogliente. Il mio amico Stefano Coletta (direttore delle prime serate di Rai1, Rai2, Rai3, ndr) dice che io sono “modalità tutti nel lettone”. Io cerco sempre di mettere insieme i mondi, di fare da connettore; la mia porta è sempre aperta. Non ho mai sognato l’abito bianco e certamente non ho mai pensato che la mia vita si potesse realizzare attraverso il matrimonio. Mia madre mi ha sempre insegnato a essere indipendente. La molla della mia vita è sempre stata il lavoro. Quando andavo ai matrimoni, da ragazza, sentivo un senso di soffocamento… me lo ricordo bene. Detto ciò, non mi sono mai pentita di aver amato. E se arriva qualcuno sul cavallo bianco, ci salgo”.

Anche sul capitolo maternità la Bortone ha idee molto chiare e il fatto di non avere figli non è per lei un problema. Anche perché ha confidato di non averli mai cercati. Inoltre, ha voluto precisare che non si sente meno donna rispetto a chi ha dei frutti d’amore: “La mia identità non dipende dall’essere madre. Non mi è mai capitato, non l’ho cercato un figlio, non l’ho inseguito. È andata cosi”.

E i drammi d’amore… mai avuti? “Sì certo. Ma c’è una frase di Dostoevskij che dice “L’inferno è la sofferenza di non essere capaci di amare” e dunque sono contenta di aver sofferto per amore perché se no, non avrei mai amato”.

A guardare la Bortone si ha la sensazione di essere innanzi ad una persona granitica, forte, inscalfibile. Non fredda, ma certo una donna cosiddetta tutta d’un pezzo, sicure di sé, dei proprio mezzi. Momenti bui non ne ha mai avuti?

“Certo, attraversare dolore e tristezza, vivere dei fallimenti , ti fa capire che non ti devi affezionare al dolore. Alle volte il dolore diventa la tua identità, invece ho capito che non dovevo lasciarmi andare ai momenti bui, ma trovare energie per cambiare quello che non mi piaceva. La vita è breve, complicata e faticosa , bisogna succhiare il sapore della quotidianità, imparare ad accontentarsi quando non puoi cambiare le cose. Poi io detesto i piagnistei”.

La ribalta in tv l’ha raggiunta alla conduzione di Agorà, talk di Rai Tre dedicato alla politica. Dopodiché, grazie a una intuizione di Stefano Coletta, eccola a Oggi è un altro giorno a raccogliere il testimone di Caterina Balivo che in quella fascia era in onda con Vieni da me. Insomma, dalla politica ‘pura’ è passata all’infotainment. E l’intrattenimento pare proprio che le piaccia visto che da sabato 18 marzo sarà giurata -investigatrice nel programma del sabato sera di Rai1 Il cantante mascherato. Ci sta prendendo gusto con l’intrattenimento?

“Chissà mai nella vita… No la verità è che se Milly chiama non si può dirle di no”.

La tv dietro le quinte si dice che sia un posto di ‘serpi’. Le ha trovato amici tra i colleghi oppure no?

“Alcuni amici, ma più che altro molte conoscenze nel mondo dello spettacolo e del giornalismo. Ho incontrato tanto affetto: Mara Venier, Milly Carlucci, Antonella Clerici. Le regine della Rai, e anche Sabrina Ferilli, sono state molto affettuose con me, quando sono arrivata all’intrattenimento di Rai1. E non lo dimentico: non era dovuto. È stata una cosa carina e inaspettata”.

Infine le è stato chiesto se abbia qualcosa da aggiungere sulla bufera che si è abbattuta sul cantante Memo Remigi. “No, è stata una questione dolorosa per me e per il mio gruppo di lavoro”, ha chiosato, senza voler scandire una parola di più