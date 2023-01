Serena Bortone: “Ho la malattia di De Quervain”. Ecco che cos’è

In occasione della puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa su Rai Uno quest’oggi, 12 gennaio, Serena Bortone ha avuto l’occasione di fare per la prima volta chiarezza su quello che le è davvero successo negli ultimi giorni, un problema di salute che tanto sta tenendo in pensiero il pubblico da casa. Come avrete sicuramente notato, infatti, da un paio di giorni la nota conduttrice romana si è presentata in studio con un’evidente bendaggio al braccio destro.

Ebbene oggi, dopo aver tenuto il riserbo, Serena Bortone ha finalmente rotto il silenzio sulla questione nel corso dell’intervista che Giovanni Minoli le ha concesso. Parlando con il suo ospite, la presentatrice ha spiegato con maggior precisione perché ha una fasciatura al braccio: quando Minoli le ha domandato se si fosse per caso ferita, lei ha risposto: “Non esageriamo. Ferita sembra una cosa epica invece mi sono operata perché avevo la malattia di De Quervain.”

Prima che qualcuno si preoccupi, ad ogni modo, forse è meglio fare un po’ di ulteriore chiarezza nel merito. Parlando con Minoli Serena Bortone ha specificato che non ha nulla di grave, ma un semplice problema al polso. A quanto pare, in ogni caso, con questa fasciatura la Bortone dovrà avere a che fare ancora per qualche giorno, o perlomeno fino a che il problema all’arto non si sarà completamente risolto e non sentirà più dolore.

Che cos’è la malattia di De Quervain di cui ha sofferto Serena Bortone

La Sindrome di De Quervain (questo il suo nome tecnico preciso) è un particolare tipo di infiammazione che colpisce la guaina che ricopre i due tendini che sono collegati al movimento del dito pollice. Di norma si manifesta un intenso dolore al polso e al pollice, che viene aggravato con il movimento del primo dito della mano.

In generale, si tratta di una condizione che si manifesta quando si fa un uso delle mani particolarmente intenso e prolungato. Viene da sorridere, se si considera che la gestualità molto pronunciata di Serena Bortone è uno dei suoi marchi di fabbrica, copiato fra l’altro dall’imitatrice Barbara Foria. E se a questo punto questo particolare tipo di tendinite fosse legato al gesto tormentone “ci vediamo subito dopo la pubblicità”? Chi può dirlo!