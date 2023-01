La puntata di Oggi è un altro giorno trasmessa nella giornata di oggi, 9 gennaio 2023, si è aperta con una “sorpresa”, se così si può chiamare, per i telespettatori. La conduttrice del programma, Serena Bortone, si è infatti presentata agli occhi dei telespettatori con un’evidente fasciatura alla mano destra.

Com’è normale che fosse, fin da subito la presentatrice romana ha tenuto a tranquillizzare il pubblico a casa riguardo alle sue condizioni di salute. Concretamente non le è successo nulla di grave: il motivo dietro alla fasciatura non è infatti alcun incidente, alcuna rovinosa caduta.

Quando Samuel Peron l’ha interrogata rispetto alla mano fasciata, curioso di sapere cosa fosse successo, la conduttrice ha risposto immediatamente senza troppi problemi dicendo: “Mi sono operata al polso. Questa è l’evoluzione del mio malessere al polso!”. Un malessere, quello della Bortone, fino ad oggi tenuto nascosto ai telespettatori, ai quali ancora non era stato rivelato nulla in merito.

A questo punto, Cristel Carrisi ha invitato la conduttrice a specificare quando si fosse operata. La risposta è stata, a modo suo, inaspettata: “Stamane!” ha confermato Serena Bortone, che ha quindi stoicamente deciso di mettersi subito al lavoro in trasmissione senza dover essere costretta a saltare la puntata.

Viene dunque da pensare che, alla luce dell’intervento ancora “fresco”, la fasciatura all’arto di Serena Bortone rimarrà ancora per qualche puntata, o perlomeno fin quando il polso della presentatrice non sarà completamente guarito.

Un nuovo inizio di puntata dedicato a Gianluca Vialli

La puntata odierna si è aperta nuovamente con un toccante omaggio a Gianluca Vialli, l’ex campione e allenatore scomparso lo scorso 6 gennaio dopo aver lottato a lungo contro un tumore al pancreas.

Ospiti del salotto di Rai 1 per questo commovente tributo sono stati Marco Lanna e Marino Bartoletti, che in trasmissione hanno condiviso i loro ricordi più belli dell’ex calciatore della Sampdoria. Tra i momenti più toccanti (che ha per poco fatto cadere qualche lacrimuccia alla stessa Bortone) è stato senza ombra di dubbio l’ultimo messaggio vocale che Vialli aveva inviato a Bartoletti, con il quale era amico ormai da tanti anni.

“Se ci vede tristi si incaz.. come una bestia” ha commentato Bartoletti, cercando in qualche modo di trattenere la commozione. Per consolarlo, Serena Bortone si è seduta sorridente al suo fianco, provando in qualche modo a dimostrargli vicinanza emotiva in un momento ancora particolarmente complicato.