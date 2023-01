Gianluca Vialli è morto: l’annuncio della famiglia e lo struggente messaggio di Del Piero

Gianluca Vialli è morto: l’ex calciatore, campione e simbolo di Sampdoria, Juventus, Chelsea e della Nazionale italiana, si è spento a 58 anni. Da tempo lottava con un tumore al pancreas. Il 14 dicembre scorso aveva reso noto di aver scelto di lasciare il ritiro dalla Nazionale, in cui ricopriva l’incarico di capo della delegazione.

“Circondato dalla sua famiglia è spirato la notte scorsa dopo cinque anni di malattia affrontata con coraggio e dignità”, ha fatto sapere la sua famiglia in una nota. “Ringraziamo i tanti che l’hanno sostenuto negli anni con il loro affetto. Il suo ricordo e il suo esempio vivranno per sempre nei nostri cuori”.

Dopo l’aggravamento delle sue condizioni di salute è stato ricoverato in una clinica di Londra, vicino alla sua abitazione (da tempo dimorava nella capitale inglese). Subito dopo l’annuncio del suo decesso, sui social migliaia e migliaia di utenti hanno espresso cordoglio e vicinanza alla sua famiglia. Tantissimi anche i volti noti del mondo dello sport e non solo che lo stanno omaggiando.

Vialli è stato un esempio di caparbietà e positività. Da quando è stato aggredito dal cancro ha sempre trasmesso messaggi di sensibilizzazione, invitando le persone a non dare per scontato nulla, a godere delle cose belle della vita, a rispettare il prossimo e a non mollare mai.

Tra i primi a omaggiare l’ex calciatore c’è stata Viktorija Mihajlovic, che pochi giorni fa ha perso papà Sinisa. La giovane ha pubblicato tra le sue Stories Instagram uno scatto che vede il padre e Vialli fianco a fianco. La foto è stata impreziosita da un cuore rosso.

Sia Sinisa sia Gianluca hanno condiviso l’amore per i colori della Sampdoria, squadra genovese in cui hanno militato entrambi, seppur in periodi differenti e non come compagni di gioco. Più volte si sono scontrati da avversari sul campo da gioco. Dopo l’addio al calcio hanno intrapreso la carriera da allenatori. Un percorso simile, così come è stata simile la scomparsa prematura di tutti e due: Mihajlovic è stato stroncato da una leucemia a soli 53 anni, Gianluca si è spento a causa di un tumore a soli 58 anni.

Il ricordo di Alessandro Del Piero

Particolarmente toccante il ricordo di Alessandro Del Piero che, con Vialli, vinse la storica Coppa Campioni con la Juventus nel 1996. “Nostro Capitano. Mio Capitano. Sempre. Ciao Luca”, ha scritto l’ex dieci bianconero, a corredo di un’immagine in cui lo si vede in spalle a Vialli sul campo da gioco.