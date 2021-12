Serena Bortone, figuraccia: niente sedia per Maria Ermachkova, imbarazzo

Altro che partenza con il botto: Oggi è un altro giorno, nella puntata di lunedì 13 dicembre, è partito con il freno a mano tiratissimo, con una figuraccia. Serena Bortone, timoniera del talk show di Rai Uno, dopo aver salutato Memo Remigi al piano, ha fatto entrare in studio Simone Di Pasquale e Giordano Filippo, aprendo la pagina su Ballando con le Stelle, la cui finale è prevista per sabato prossimo. Nel frattempo, ha fatto il proprio ingresso in trasmissione anche Maria Ermachcova, partner a Ballando di Remigi. Peccato che nessuno l’abbia accolta. Non c’era nemmeno una sedia predisposta per la sua ospitata. E infatti sono calati imbarazzo e gelo in studio.

Dopo che Simone Di Pasquale e Giordano Filippo si sono accomodati sul divanetto dello studio, Maria si è palesata nel programma. La regia ha indugiato su di lei che, vedendo che nessuno la calcolava, ha avuto un momento di disorientamento. “Dove vado?”, ha sussurrato. “Eccola Maria Ermachcova”, le parole di presentazione in ritardo della Bortone, accortasi della donna. Il fatto è che poi la giornalista ha tirato dritto, senza rendersi conto che la danzatrice non aveva nemmeno una sedia su cui posizionarsi. E infatti la ballerina, sempre più imbarazzata dalla situazione creatasi, ha domandato con voce flebile: “Lo sgabello?”

Oggi è un altro giorno, Memo Remigi e Simone di Pasquale cercano di mettere una pezza: Maria Ermachkova senza sedia

Memo Remigi, capito l’impasse, si è prodigato in prima persona ed è andato dietro le quinte a recuperare una sedia, collocandola vicino al pianoforte dove lui stesso ha la postazione. Simone Di Pasquale, che ha capito l’imbarazzo scaturito da quel che stava succedendo, ha provato a mettere una pezza: “Ah Maria giustamente rimane vicino al suo ballerino”. “Come si può separare Maria da Memo? Secondo me Maria resterà con noi anche dopo Ballando, ormai fa parte della family”, la chiosa di Serena Bortone che per diversi secondi pare non abbia capito il disagio della Ermachkova.

Alla fine la ballerina ha finalmente trovato posto accanto a Memo Remigi: certo è che resta la figura di aver o meglio non aver accolto un ospite come si deve. Subito qualche telespettatore si è riversato su Twitter sottolineando quanto accaduto.