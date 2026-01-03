Serena Bortone e Rosanna Lambertucci, lite pesante: Isoardi basita e pietrificata (video)

Rissa verbale inaspettata nella ‘placida’ trasmissione Rai Bar Centrale, condotta da Elisa Isoardi. Il clima è diventato rovente quando Serena Bortone e Rosanna Lambertucci hanno cominciato a discutere sul divario di genere. Quello che è iniziato come un normale confronto si è rapidamente trasformato in bagarre, con le due donne che hanno perso le staffe innanzi a una Isoardi basita e disorientata per quel che stava succedendo in studio.

Bar Centrale, lite tra Serena Bortone e Rosanna Lambertucci: Elisa Isoardi basita

Nel corso del dibattito, Bortone ha invitato a riflettere su alcuni dati incontrovertibili. In particolare, ha fatto notare che i lavori di basso profilo sono svolti al 70% dalle donne. “Avranno lo stesso tipo di retribuzione, ma purtroppo alle donne vanno lavori di livello inferiore rispetto agli uomini”, ha evidenziato la giornalista. Tutti d’accordo? Macché… Lambertucci ha ribattuto, affermando che le donne sono “avanti” e che presto supereranno gli uomini anche nei salari.

“Trovo che la donna oggi – il ragionamento della saggista – ha più numeri degli uomini, li stiamo superando. Come mai non abbiamo lo stesso tipo di retribuzione? Arriverà perché siamo avanti, le capacità che abbiamo noi donne di riuscire a coprire una serie di ruoli, un uomo non ce l’ha.” Bortone ha quindi fatto notare un altro dato incontestabile a sfavore del genere femminile, affermando che i ruoli di vertice vengono principalmente ricoperti dagli uomini. Almeno su questo Lambertucci ha confermato? Macché…

“Ma chi è che lavora solo con gli uomini, abbi pazienza”, la replica della saggista. A questo punto Bortone ha iniziato a perdere la pazienza, mettendo ancor più alle strette la conduttrice: “Divento pazza. I dati non ce lo dicono. È la tua opinione contro i dati. Dimmi le donne nei ruoli apicali”. Lambertucci non ha risposto alla domanda, affidandosi a un generico “le donne sono straordinarie, stanno andando avanti”. Bortone ha continuato a incalzare, snocciolando un altro dato preciso: “Il tasso di occupazione femminile è arrivato al 53% contro quello maschile al 70%”.

Lambertucci ha proseguito imperterrita a mantenere la sua linea, con opinioni non sostenute da dati concreti. In particolare, ha dichiarato che ci potrebbero anche essere donne che non vogliono lavorare. “Non puoi dire il tuo pensiero contro i dati, mi spiace. La mia testa non transige su questo”, la chiosa di Bortone che ha poi parlato del lavoro domestico: “Il 2.8% sono gli uomini che condividono il lavoro di cura in famiglia”.

“Ma perché vuoi farli diventare delle donne, gli uomini che non sono portati?”, un’altra replica non proprio centrata di Lambertucci. Bortone: “La donna oltre a lavorare deve tornare a casa e fare pure la serva?”. “Ma perché serva? La donna è molto più pratica!”, il pensiero della saggista. Nel frattempo Isoardi è rimasta pietrificata e disorientata. Bortone ha poi spostato la questione sul personale e i toni si sono alzati ancor più, con Elisa Isoardi che, non senza imbarazzo, ha tentato di riportare la calma, senza ottenere il risultato sperato.

“Cresci, non saresti qui se non avessi avuto la tua voglia di affermarti, tu contraddici la tua storia, abbi pazienza”, la stoccata di Bortone a Lambertucci che ha provato a rimanere calma: “Dai, cominciamo l’anno in santa pace”. Bortone, a questo punto, si è alzata dalla sua postazione ed è andata dalla saggista mostrando un atteggiamento distensivo.

La prima catfight dell'anno è sulla disparità tra uomo e donna nel mondo del lavoro, che non esisterebbe perché secondo la Lambertucci "noi donne siamo straordinarie e andiamo avanti" #BarCentrale

Tutto bene quel che finisce bene? No, perché la giornalista, tornata al suo posto, ha rifilato un’altra stilettata velenosissima a Lambertucci: “Rosanna non è una vera femminista. Ti definisci femminista? Mi fa piacere“. “Ma cosa dici? Perché dici cose fuori dalla logica? Se c’è una che ha amato le donne tutta la vita sono io! Non a chiacchiere, ma a fatti”, ha risposto urlando la saggista. “Non facciamo questo, ora basta ok?”, l’intervento finale della padrona di casa Elisa Isoardi.