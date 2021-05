Serena Bortone e l’allergia al matrimonio: la risposta sulle nozze fa scuola

Serena Bortone, approdata sulla rete ammiraglia Rai da inizio stagione (conduce Oggi è un altro giorno dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.00), è ‘allergica’ al matrimonio e le viene il prurito quando si tratta di parlare della sua vita privata. Qualche giorno fa, però, la 50enne romana ha fatto uno strappo alla regola e si è sbottonata un poco, confidandosi al magazine Mio. Al settimanale ha rivelato di essere single, di non essere una fan delle nozze e di essere gelosissima della sua privacy. Inoltre ha aggiunto che se si dovesse fidanzare, non andrebbe a urlarlo a squarciagola sui social. Insomma, se anche dovesse essere travolta dall’amore, difficilmente lo si verrebbe a sapere. Di certo non dalle piattaforme web, dove è comunque molto attiva nel catturare momenti lavorativi e nel dispensare delle chicche.

A proposito di chicche e matrimonio. Nell’ultimo post, Serena ha snocciolato una massima che riassume perfettamente quel che pensa del matrimonio. E soprattutto ha dato spunto a come rispondere a quei ficcanaso che tanto spesso vogliono curiosare sulla vita privata delle persone. “Tesoro, la famiglia continua a chiedere perché non ti sei ancora sposata? Dì loro che mi sono dimenticata!”, la massima che la Bortone ha lanciato dal suo profilo Instagram. I fan hanno applaudito, dichiarandosi assolutamente d’accordo con la giornalista.

Francesca Pascale contro Antonio Tajani: “Non voto più Forza Italia”. Anche la Bortone ha voluto rispondere al politico?

Qualcuno ha anche pensato che quanto esternato dalla conduttrice in forza a Rai Uno sia stato una sorta di replica indiretta a quel che ha dichiarato nelle scorse ore Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia. Il politico ha detto che la “famiglia è per noi il nucleo fondamentale della società e va difesa, ma senza figli non esiste”. Chissà se Serena, nel diffondere la suddetta massima, aveva in mente il discorso fatto da Tajani.

A proposito del ‘forzista’: Francesca Pascale, ex storica di Silvio Berlusconi, nel leggere le dichiarazioni del coordinatore azzurro, ha scritto su Instagram delle parole che sono presto diventate virali: “Ecco perché non voto più Forza Italia”. Come è noto la Pascale da tempo si spende a favore delle battaglie portate avanti dalla comunità Lgbtq. Di recente è inoltre stata al centro del gossip nostrano. Si mormora che abbia una relazione con la cantante Paola Turci.