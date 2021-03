Paola Turci, silenzio rotto su Francesca Pascale: l’artista si racconta

By

Da mesi non si fa altro che parlare della storia d’amore tra Francesca Pascale e la cantante Paola Turci. Nei mesi scorsi, le due sono state paparazzate più volte insieme e la complicità era abbastanza evidente. Stavolta è Paola Turci a tornare sull’argomento, rilasciando un’intervista al settimanale F dove ha spiega di non aver amato molto tutti i pettegolezzi di questi mesi. Per la cantante, su di lei e sull’ex compagna di Silvio Berlusconi c’è stato un vero e proprio accanimento.

La Turci ha colto l’occasione anche per rispondere a chi le fa presente che la Pascale non è di certo una sconosciuta: “Ma quando scopri che, invece, è assolutamente ‘normale’, che fai? Dici: ‘Non ti frequento per quello che gli altri pensano di te?’”. La cantante ha raccontato che una volta, quando lei aveva 20 anni, le hanno chiesto se avesse una relazione con Gianna Nannini. All’epoca non sapeva cosa significasse essere omosessuale, ma ammette che una volta un noto tennista italiano, quando la vide, disse: “Ha la voce profonda, i muscoli, dev’essere lesbica”.

Secondo la cantante, dire di essere etero non fa notizia, ma a lei poco importa. La cantante, infatti, ha spiegato che, se le piace una donna, sta con una donna, ma è anche etero.

Nell’intervista la cantante ha parlato anche del femminismo, spiegando che lei si è accorta delle differenze di trattamento tra uomo e donna sin da piccola. Anche nella sua famiglia, ad esempio, lei e sua sorella sapevano fare il letto, mentre suo fratello no: “Sembra una sciocchezza, in realtà è un segnale importante”.

Tornando al legame con la Pascale, sembra particolarmente serio. Qualche settimana fa, secondo il settimanale Oggi, sul dito della cantante è apparso anche un anello prezioso. Un simbolo molto importante che sembra essere la spia di un fidanzamento ufficiale.

La scorsa estate erano state pizzicate su uno yatch nell’azzurro del mare del Cilento. Pochi mesi più tardi, a dicembre, sono state avvistate mentre erano in giro a fare shopping. In quest’ultima occasione, dopo essere uscite insieme da Villa Maria, la dimora di Casatevolo che Berlusconi ha regalato alla Pascale, si sono recate a Lecco, precisamente in un negozio di giocattoli.

Paola e Francesca non hanno alcuna intenzione di nascondersi, quindi, ma non rinunciano comunque alla loro privacy. Non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti!