Paola Turci e Francesca Pascale stanno ancora insieme? News e gossip

Nessuna nuvola sul legame tra Paola Turci e Francesca Pascale: il rapporto tra le due donne sarebbe tornato più che sereno dopo un periodo di appannamento. Ad assicurarlo è Dagospia che spiega che da qualche tempo la cantante e l’ex compagna di Silvio Berlusconi abbiano superato ogni tipo di tentennamento. Si ricorda che la relazione è data per scontata dal gossip nostrano ma che le dirette interessate non l’hanno mai ufficializzata e commentata. D’altra parte non hanno nemmeno mai smentito di stare assieme.

Paola e Francesca, segno che il rapporto che vivono continua a funzionare, avrebbero anche trascorso il Capodanno assieme. La storia sarebbe decollata l’estate scorsa. Ed è proprio nel corso del periodo estivo che sono trapelate le prime paparazzate che le hanno pizzicate insieme, su una barca, assieme a degli amici.

Come sopradetto le due donne non hanno mai rilasciato alcuna dichiarazione sul loro rapporto. D’altra parte da sempre sono entrambe molto riservate circa la loro vita privata. A provare a scalfire il muro della privacy ci ha pensato il gossip ‘nostrano’ e alcuni personaggi noti del piccolo schermo. Uno tra questi l’ex parlamentare Vladimir Luxuria che qualche mese fa aveva parlato di uno scambio di messaggi intercorso tra lei e la Pascale. Quest’ultima le avrebbe confidato di aver dimenticato finalmente il lungo e travagliato rapporto con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, grazie a una nuova fiamma.

Altro volto noto della tv che si è pronunciato sulla vicenda è stato Federico Fashion Style che aveva speso melliflue parole verso la Turci e la Pascale. Quando uscirono le prime paparazzate che coinvolsero le due donne, l’hair stylist dei vip disse di avere molta stima di entrambe, anche se disse di non avere informazioni certe circa la presunta relazione in corso. Fatto sta che ormai i magazine e gli addetti ai lavori della cronaca rosa, da tempo, non hanno più dubbi: la coppia c’è ed è felice. Non resta che attendere la tanto sospirata conferma delle dirette interessate.