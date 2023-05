Serena Bortone confusa: due gaffe dimenticabili col ministro (video)

La nota conduttrice è scivolata per ben due volte, ecco le uscite che l’hanno messa un po’ in imbarazzo

Serena Bortone si è resa protagonista questo pomeriggio di una (anzi due!) gaffe in diretta. Ma che cos’avrà combinato questa volta? La conduttrice è incappata in uno scivolone legato ad Alessandro Manzoni, il celeberrimo scrittore e poeta autore dei Promessi Sposi di cui quest’oggi, lunedì 22 maggio, si celebrano i 150 anni dalla nascita.

Verso la fine della trasmissione, Serena Bortone (con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin di fronte a lei) se n’è uscita dicendo “Quel ramo del Lago di Garda…” cercando in qualche modo di fare bella figura citando uno degli estratti più celebri dell’opera di Manzoni, di fatto proprio le primissime righe del suo romanzo storico, per essere precisi. Peccato soltanto che tutta la storia travagliata di Renzo Tramaglino e Lucia Mondella sia ambientata sulle rive di tutt’altro lago, quello di Como.

Sarà stata l’emozione del momento, sarà stato un lapsus, sarà che Serena Bortone è stata immediatamente bacchettata dal suo gradito ospite, presente in trasmissione alla luce della crisi climatica e di quello che è da poco accaduto in Emilia Romagna. “Quel lago di Como! Quel Lago di Como!” si è sentito in dovere di ricordare Fratin, facendo giustamente le scarpe alla presentatrice che per oggi si è meritata un cinque in pagella in letteratura italiana.

Il problema è che, pochi secondi dopo, Bortone è scivolata anche una seconda volta, sempre sullo stesso tema tra le altre cose. Non paga, la conduttrice ha infatti proseguito dicendo: “Che volge a mezzogiorno, fra due catene non indistinte di…”. Prima di proseguire con altri sfondoni, fortunatamente, la padrona di casa di Oggi è un altro giorno si è voluta fermare, scusandosi a modo suo con i telespettatori. “Vabbè, vado a memoria! Non mi ero preparata!” ha aggiunto, prima di dare definitivamente la linea al TG1, salvandosi così un po’ in corner. Qui sotto il video di quanto accaduto in diretta.

"Quel ramo del lago di Garda…". Oggi Serena Bortone era un po' emozionata davanti al Ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. E dopo incespica ancora un po' prima di lasciare la linea, finalmente, al Tg1. Ahi, ahi, stagione un po' complessa, la sua. pic.twitter.com/5nJDNuD1Nc — Gennaro Marco Duello (@gmduello) May 22, 2023

Proprio pochi giorni fa un’altra gaffe per Bortone

Nei programmi in diretta, si sa, i conduttori sono più facilmente vittime di imprevisti spesso anche imbarazzanti. E Serena Bortone ne sa qualcosa, visto che anche qualche giorno fa aveva fatto un’altra uscita molto sponteanea e teoricamente ironica che però non le era uscita molto bene. Parlando con l’inviato da Londra Domenico Marocchi, presente per l’incoronazione di Re Carlo, la conduttrice se n’era uscita con una battuta sulla defunta regina Elisabetta un po’ fuori luogo (seppur fatta chiaramente in buona fede).