Serena Bortone, la frase fuori luogo sulla Regina defunta (video)

Serena Bortone si è resa protagonista questo pomeriggio di una gaffe riguardante la compianta Regina Elisabetta. Tutto è successo nel corso di un collegamento con Domenico Marocchi, il fidato inviato di Oggi è un altro giorno in queste ore in missione a Londra per la tanto attesa incoronazione di Re Carlo. Il giornalista sul posto ha iniziato a vagare per le strade della città inglese durante la messa in onda, alla ricerca di interviste con i presenti appostati per il grande evento in programma il 6 maggio.

Ad un certo punto, Marocchi ha avvisato la conduttrice del fatto che, secondo quanto gli avevano riferito, il principe William e la sua Kate Middleton erano nei paraggi. Ebbene, come anticipato, i due alla fine sono spuntati proprio a pochi passi da lui. Quando questo è avvenuto, Serena Bortone ha iniziato a porre al suo inviato una serie di domande a raffica, curiosa di sapere cosa stesse accadendo. “Cosa sta dicendo? Grazie, piacere, molto lieto?” queste le prime domande della presentatrice, che però ad un certo punto si è spinta un po’ più in là. Serena Bortone, forse per fare un po’ di facile ironia, se n’è uscita con “Saluti da nonna? Che dice?”.

Parole, quella della presentatrice, non certo gravi ma perlomeno un po’ fuori luogo, soprattutto in considerazione del fatto che la morte dell’adorata sovrana è ancora molto fresca. La Regina Elisabetta è infatti venuta a mancare appena 8 mesi fa, a inizio settembre: fare dell’ironia sulla scomparsa di un personaggio di tale portata così presto sembra decisamente prematuro, se non addirittura di cattivo gusto. Ad onor del vero, nessuno in studio sembra essersi accorto dell’uscita della presentatrice, e tantomeno il suo inviato a Londra, che ha proseguito con il suo servizio come se niente fosse accaduto.

Marocchi, va detto, potrebbe non essersi nemmeno reso conto delle parole di Serena Bortone, circondato da una folla in festa e persino da qualche personaggio “molesto” che ha provato ad inserirsi nel collegamento per un po’ di visibilità. Qui sotto il video di quanto è accaduto questo pomeriggio in trasmissione a Rai Uno.

Il nostro @domenicomarock, in collegamento da #Londra, ha intercettato in diretta William e Kate, i Principi di Galles #OggièUnAltroGiorno pic.twitter.com/37RdEj6JzJ — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) May 4, 2023

Serena Bortone, purtroppo, non avrà l’opportunità di seguire in diretta la cerimonia di Re Carlo. La messa dell’evento su Rai 1 è infatti in programma a partire dalle ore 10:50 con uno Speciale del TG1.