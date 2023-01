A Oggi è un altro giorno Patrizia De Blanck è tornata a parlare della sua relazione con Yves Montand, cantante e attore francese. Nel 2005 in un’intervista al settimanale Eva Tremila, la Contessa parlò per la prima volta di questa storia. Fino a quel momento la De Blanck evitò volutamente di raccontare pubblicamente le dinamiche di questa relazione. Nessuno ne aveva mai saputo niente ed ecco che oggi nel salotto di Serena Bortone su Rai 1 Patrizia si svela, con l’ironia che la contraddistingue.

Arriva a parlare di Yves Montand quando le viene chiesto che come ha festeggiato l’inizio del nuovo anno. Per via dei botti la De Blanck ha preferito restarsene a casa da sola con i suoi cani. “Mi sono sacrificata io”, ha affermato la De Blanck, che ha preferito proteggere i suoi amici a quattro zampe. A questo punto, ha sottolineato di aver festeggiato molte volte il Capodanno. In particolare, ricorda i festeggiamenti a Montecarlo, proprio insieme a Yves. In questa occasione accadde qualcosa di inaspettato. L’attore francese era sposato all’epoca con Simone Signoret.

L’attrice sapeva una versione errata della realtà ovvero che suo marito si trovava ricoverato in ospedale. Infatti, scoprì che si trattava di una bugia, in quanto Yves si trovava appunto a Montecarlo a festeggiare con amici e con Patrizia De Blanck. Serena Bortone vuole sapere qualcosa in più su questo flirt e le chiede se in sua presenza Ives Montand cantava. “Cantava? Oh Dio, non mentre tro***va”, afferma senza problemi la Contessa, lasciando tutti di sasso. Serena Bortone resta difatti senza parole, al punto che tenta di andare avanti con l’intervista molto imbarazzata.

Si giustifica sottolineando che il suo è un modo di scherzare e lo fa ridendo. “Però cantava fuori dalle cose, cantava”, continua la De Blanck, nota per le sue dichiarazioni fuori luogo. Patrizia torna a parlare della vicenda che la vide coinvolta con Ives Montand e sua moglie Simone Signoret. La padrona di casa domanda curiosa come ha fatto la moglie a scoprire che l’attore le stava mentendo.

“E capirai, non sono una che non si fa notare. Questa ha cominciato a urlare come una pazza. Che poi se veniva a Montecarlo succedeva un macello perché a me se mi fai qualcosa ti tiro un cazzotto”

Queste le parole di Patrizia De Blanck, che viene però ripresa dalla conduttrice: “No, la violenza fisica no”. Ma la Contessa è rimasta ferma nella sua posizione: “La violenza fisica quando ci vuole”.