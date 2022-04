Serena Autieri: stangata della Rai su Dedicato, decisione drastica

Il programma del sabato pomeriggio di Rai1 condotto dalla napoletana non ha brillato in fatto di ascolti: ecco cosa è stato deciso

La notizia era da tempo nell’aria ma adesso è ufficiale. Dedicato, talk show basato sulle dediche musicali condotto da Serena Autieri, non sarà incluso nel palinsesto Rai del prossimo autunno. La notizia è stata data oggi, 13 aprile 2022, dal portale TV Blog, dove si legge anche quale programma prenderà il suo posto nella fascia pomeridiana del sabato di Rai1. Inoltre, a quanto pare, la Rai non avrebbe silurato la Autieri. Per lei, al contrario, ci sarebbero grandi novità in vista.

Dedicato, probabilmente a causa dei bassi ascolti fatti registrare, è destinato alla chiusura. Il talk show, che ha debuttato nella fascia mattutina dal lunedì al venerdì la scorsa estate 2021, da novembre 2021 è passato al sabato pomeriggio. Questo cambio è stato però alquanto dannifico: il programma è crollato dal 15 al 10% di share nonostante non dovesse competere con Amici, ricollocato alla domenica pomeriggio.

I vertici Rai, che hanno quindi deciso di chiudere il programma, hanno già trovato un sostituto. Da settembre il sabato pomeriggio di Rai1 ospiterà, dalle ore 14, il ritorno di Linea Blu Vivere il Mare, che vedrà al timone Donatella Bianchi. Insieme a lei ci sarà Fabio Gallo, che sarà protagonista del mattino dei weekend estivi Rai con il programma che andrà in onda al posto di Unomattina in Famiglia.

In ogni caso l’avventura in Rai della conduttrice, attrice e cantante non si conclude qui. Per la 46enne si starebbe pensando a uno show tutto suo, ancora da confezionare, da trasmettere nella fascia di mezzogiorno del sabato dal prossimo autunno. Chiusa la parentesi Dedicato per la Autieri si apre quindi una nuova opportunità.

Come riporta TV Blog “Mamma Rai” sta praticamente rivoluzionando il suo palinsesto, soprattutto per quanto riguarda i weekend invernali di Rai1 e Rai2. Per il secondo canale, addirittura, i cambiamenti riguarderanno l’intera giornata del sabato e non una fascia oraria in particolare. In attesa di aggiornamenti ciò che è noto per ora è che il sabato pomeriggio di Rai1 vedrà Linea Blu e poi Linea Bianca. In più si sa che Marco Liorni tornerà con Reazione a Catena che andrà in onda fino alla fine di settembre prima de L’Eredità con il confermatissimo Flavio Insinna. Il conduttore del game show estivo della Rai, inoltre, sarà al timone anche di Italia Sì.