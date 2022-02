Rai1 rivoluzione: Serena Autieri, Anna Falchi e Convertini verso la chiusura

Si prospettano grandi cambiamenti in casa Rai in vista dei prossimi mesi: ecco i nomi che rischiano di saltare

Si prospetta una rivoluzione nel palinsesto di Rai Uno. Serena Autieri, Anna Falchi e Beppe Convertini sarebbero in procinto di vedersi togliere i programmi che li hanno visti protagonisti. Ne dà notizia DavideMaggio.it. A non subire cambiamenti dovrebbe essere Estate in Diretta, la cui conduzione, salvo colpi di scena, dovrebbe essere nuovamente affidata a Roberta Capua e Gianluca Semprini. La rivoluzione dovrebbe attuarsi nella fascia mattutina e nel weekend.

DavideMaggio assicura di aver appreso che al mattino, dal lunedì al venerdì, non andrà più in onda Dedicato di Serena Autieri. La trasmissione aveva debuttato lo scorso anno su Rai Uno nei mesi estivi infilandosi nella slot dalle 9.55 alle 11.25. Il programma è poi stato promosso nel palinsesto invernale, al sabato, venendo trasmesso dalle 14 alle 15.15. Il punto è che non ha mai convinto, galleggiando tra il 9/10% di share. Alla luce di tutto ciò, la nuova direzione Rai del daytime timonata dal giornalista Antonio di Bella, con ogni probabilità, dovrà rimpiazzare per l’estate Dedicato con altro.

Per quel che invece riguarda UnoMattina Estate, Massimiliano Ossini resta favorito per la conduzione. Sempre restando i tema fine settimana, sempre DavideMaggio preannuncia un cambio di rotta del palinsesto della mattina. Infatti sarebbe andata all’aria la riconferma di Anna Falchi e Beppe Convertini con Uno Weekend. Anche in questo caso, quasi certamente, bisognerà farsi venire nuove idee.

Anche Detto Fatto si avvia verso la chiusura

Sempre per quel che riguarda “Mamma Rai”, si va pure verso la chiusura di Detto Fatto. Nella stagione 2022/2023, pare ormai quasi sicuro che Bianca Guaccero e il suo team di lavoro dovranno fare i bagagli dal pomeriggio di Rai Due. Al momento, il nome più quotato per occupare quel posto, ammesso e non concesso che il factual venga cancellato ufficialmente, è quello di Pierluigi Diaco. I quotidiani La Stampa e Il Foglio hanno sostenuto che il giornalista sia stato ‘spinto’ dall’amica Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. Intanto, nonostante non ci sia ancora nulla di certo, è già iniziata la protesta degli utenti di Detto Fatto, che sui social hanno palesato la loro contrarietà alla eventuale messa in archivio della trasmissione.