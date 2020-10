Serena Autieri: “Mai stata fidanzata con Gabriel Garko”

Il coming out di Gabriel Garko approda anche in Rai. A parlarne Serena Bortone in Oggi è un altro giorno – il programma che da quest’anno ha preso il posto di Vieni da me di Caterina Balivo – nel corso di una intervista a Serena Autieri. In passato si è vociferato di una presunta love story tra i due attori ma oggi è stata la stessa interprete napoletana a smentire tutto. Nessun rapporto amoroso tra Serena e Gabriel ma solo una partnership lavorativa: qualche anno fa sono stati protagonisti della stessa fiction, L’onore e il rispetto. L’Autieri ha poi invitato la Bortone ad andare avanti visto che oggi Serena è felicemente sposata con un altro uomo ed è mamma di una bambina di sette anni. Garko, dal canto suo, non ha mai tirato in ballo l’Autieri in questi giorni: l’ex co-conduttore del Festival di Sanremo ha parlato di due relazioni false, forse le più importanti, quelle con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco.

Serena Autieri e Gabriel Garko non sono mai stati insieme

“Io e Gabriel Garko? Abbiamo fatto una fiction insieme, quindi ci siamo visti siamo usciti insieme, ma non siamo mai stati fidanzati. Io adesso sono una donna sposata, con una figlia quindi cambierei argomento. Nel 2020 credo sia un po’ svilente parlare di questo, abbiamo tante cose belle da raccontare”, ha rivelato Serena Autieri a Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, nella puntata in onda su Rai 1 lunedì 12 ottobre 2020. Serena e Gabriel hanno lavorato insieme nella fortunata fiction di Canale 5 L’onore e il rispetto. L’Autieri ha recitato nelle prime due stagioni nei panni di Olga, la moglie del protagonista Tonio Fortebracci a cui prestava il volto Garko. Sul set de L’onore e il rispetto – ma alla terza stagione – Garko ha conosciuto pure la finta fidanzata Adua Del Vesco, attualmente rinchiusa al Grande Fratello Vip.

Serena Autieri è sposata, Gabriel Garko è felice con Gaetano

Serena Autieri è sposata dal 2010 con Enrico Griselli, di professione manager nel settore degli investimenti e impresario teatrale. La coppia ha avuto nel 2013 la piccola Giulia Tosca. Gabriel Garko, dopo aver fatto coming out pubblicamente, è uscito allo scoperto con Gaetano, 23enne napoletano che lavora all’ufficio scali dell’aeroporto di Malpensa. In passato l’attore 47enne ha amato prima per undici anni Riccardo, del tutto estraneo al mondo dello spettacolo, e poi per tre anni Gabriele Rossi, attore, ballerino e concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip.