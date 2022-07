Seredova: “Perché non seguo Michelle Hunziker”. Mondo vip senza patina

Il luccicante mondo dei vip, spesso, si alimenta di stilemi e ‘tradizioni’ patinate, dove tutto sembra zuccheroso, gentile e galante. Molti tendono a mostrare di essere amici di tutti, a dichiarare di avere conoscenze ‘famose’ con cui vanno d’amore e d’accordo, anche se spesso con tali pseudo conoscenze non si sono mai visti o incontrati. Chi non è incline a dare un’immagine ultrà patinata di sé è Alena Seredova. La modella ceca 44enne, di recente, confidandosi sui con i propri fan sui social, ha spiegato perché non segue la collega Michelle Hunziker, dando un esempio di spontaneità e ‘normalità’.

Il tema è emerso dopo che alcuni fan hanno notato che la showgirl non ‘segue’ la conduttrice elvetica su Instagram. Alena non si è sottratta alla domanda e ha spiegato con tranquillità e sincerità che ha poco interesse a seguire le vicende social di quelle persone che conosce e con le quali ha avuto a che fare. E tra queste rientra la presentatrice svizzera.

“Perché non seguo Michelle? Non sono una persona invidiosa, mi piace quello che ho – ha dichiarato la Seredova –. Sento persone che sento al telefono o che ho incontrato o con cui abbiamo fatto cose assieme. Però seguo sua figlia (Aurora Ramazzotti, ndr), perciò… Così non vale? Almeno 5 punti?”. Insomma, tutto molto semplice e normale. D’altra parte la showgirl ceca è donna che preferisce la sostanza agli ‘orpelli’. Quindi nessun attrito con la Hunziker. C’è soltanto il fatto che, non conoscendola e non avendo mai avuto qualcosa da condividere con lei, Alena preferisce spendere attimi del proprio tempo guardando altrove.

Di recente la 44enne di Praga è tornata anche a parlare di Ilaria D’Amico, la donna che si legò a Buffon quando questo era sposato con lei. Per Alena fu un momento difficile: il suo matrimonio naufragò e visse un periodo duro. In merito ai rapporti con la giornalista, ha riferito che nulla è cambiato da quando le sue nozze si conclusero. Tra loro ci sono, quando serve, soltanto rapporti formali.

Dopo la love story con l’ex portiere della Juventus e della Nazionale, la modella ha iniziato una relazione con l’imprenditore Alessandro Nasi. La storia è cominciata nel 2015. La coppia ha una figlia, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Si mormora che con il manager piemontese, a breve, convolerà a nozze.