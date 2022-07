Alena Seredova è tornata a parlare di Ilaria D’Amico e Gigi Buffon. Passano gli anni ma l’interesse attorno a questo triangolo amoroso non accenna a diminuire. La modella e soubrette della Repubblica Ceca si è sempre detta contraria all’idea della famiglia allargata e secondo i beninformati pare non abbia mai instaurato un vero rapporto con la giornalista e conduttrice. Versione che a quanto pare non è cambiata oggi: il legame tra Alena e Ilaria resta formale. Insomma, ben lontana dal modello Alessia Marcuzzi, in grado di diventare amica di tutte le nuove mogli e compagne dei suoi ex…

“Si sono placati i rapporti con Ilaria?”, ha chiesto un follower durante un ask su Instagram. “Non abbiamo mai avuto rapporti burrascosi. Situazione stabile, fin dall’inizio. Sempre uguale”, ha replicato Alena Seredova, che fin dall’inizio è stata chiara: nessuna relazione con la nuova compagna dell’ex marito ma solo tanta freddezza e distanza. Del resto il tradimento è un dolore che segna nel profondo qualsiasi donna e sebbene la Seredova lo abbia superato brillantemente, grazie pure all’incontro con Alessandro Nasi, quella cicatrice sul cuore resta.

“Vai d’accordo con i tuoi ex suoceri?”, ha domandato un altro utente, che ha cercato così di indagare più a fondo sulla vita privata di Alena Seredova. “Per me sono nonni e si, la sento la nonna ogni tanto”, ha risposto l’ex signora Buffon, lasciando intendere di avere un legame più forte con Maria Stella Masocco, madre di Gigi ed ex discobola e pesista.

La nuova vita di Alena Seredova

Dopo aver sofferto tanto per l’addio a Gigi Buffon, dal quale ha avuto i figli David Lee e Louis Thomas, Alena Seredova è oggi serena accanto ad Alessandro Nasi. Il manager l’ha resa mamma per la terza volta nel 2020 della piccola Vivienne Charlotte. La coppia non è ancora convolata a nozze anche se più fonti assicurano che il matrimonio verrà celebrato a breve. Alena è da tempo ufficialmente divorziata da Buffon, che aveva sposato a Praga nel 2011.

Procede a gonfie vele pure l’unione tra il portiere del Parma e Ilaria D’Amico. Di recente si è parlato di crisi tra i due a causa del lavoro di Buffon ma i diretti interessati hanno smentito mostrandosi in pubblico più uniti e complici che mai. Il giocatore e la presentatrice sono genitori di Leopoldo Mattia, nato nel 2016. Ilaria ha un altro figlio, Pietro, avuto dall’ex compagno Rocco Attisanti.