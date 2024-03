Seredova compie 46 anni, Buffon batte un colpo: la reazione di lei

Alena Seredova ha da poco festeggiato il compleanno. Giovedì 21 marzo ha spento 46 candeline e ha festeggiato assieme al marito Alessandro Nasi e al resto dei suoi famigliari stretti. Naturalmente presenti anche i suoi figli Louis Thomas e David Lee, avuti dal precedente matrimonio con Gigi Buffon, e la piccola Vivienne Charlotte, frutto d’amore avuto con il manager piemontese, suo attuale coniuge. L’ex modella ceca, intervistata dalla trasmissione radiofonica “Un giorno da pecora”, ha svelato alcuni dettagli del party ed ha lanciato una stilettata all’ex marito Buffon.

“Me li sento tutti. Non sono vecchia, ma sto invecchiando”, ha raccontato Alena, che, come al solito, non è stata banale e affettata, bensì schietta e ironica. Il conduttore di “Un giorno da pecora” ha poi curiosato su Buffon, chiedendo alla Seredova se l’ex compagno, oggi felicemente accasato con la giornalista Ilaria D’Amico, abbia battuto un colpo per il suo compleanno. Risposta affermativa, con la showgirl che ha spiegato che con l’ex portiere della Juventus si scambiano sempre gli auguri. Peccato, però, che lui sia sempre uno degli ultimi a farglieli.

“Auguri da Buffon? Ma certo che ci facciamo gli auguri, ma diciamo che lui è uno di quelli che arrivano sempre per ultimi…”. Così Alena. Diversi coloro che hanno colto una non troppo velata ironia nel commento.

I rapporti oggi tra Buffon e Alena Seredova

Quando il matrimonio scoppiò, i due ex coniugi furono travolti da una bufera mediatica. Anche perché la relazione giunse al capolinea in quanto Buffon fu beccato ad avere imbastito una love story clandestina con Ilaria D’Amico, altro volto noto del Bel Paese. La Seredova ha ricordato in più frangenti che per lei fu un trauma. Venne addirittura a saperlo da una trasmissione radiofonica. I primi periodi, per lei, furono durissimi. Si ritrovò con la famiglia a pezzi e con il marito che aveva deciso di stare con un’altra donna.

Il tempo, piano piano, ha lenito i dolori di cuore di Alena che si è ricostruita una vita con il manager Alessandro Nasi. Oggi con Buffon ha rapporti civili, ma non amichevoli. In alcuni frangenti si è detta contraria alle cosiddette famiglie allargate. Ok il rispetto, ma uscire a cena con l’ex partner, figli, parentela e chi più ne ha più ne metta anche no: questo il sunto del pensiero della Seredova.