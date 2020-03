Serale Amici, scherzo alla Ferilli apre puntata senza pubblico: “Cialtrona”

Amici Serale, la seconda puntata parte senza pubblico e con lo scherzo a Sabrina Ferilli

La seconda puntata del Serale di Amici 19 si è aperta senza pubblico – come già annunciato nei giorni precedenti – e con uno scherzo epico a Sabrina Ferilli. Forse per sentirsi meno in imbarazzo in una situazione piuttosto strana, qual è appunto la mancanza del pubblico, Maria ha voluto virtualmente con sé la sua amica del cuore, l’attrice che ci ha regalato momenti esilaranti a Tú sí que vales e che con la De Filippi forma un’accoppiata vincente. “Io – questo il discorso di Maria a inizio puntata – non so da quanti anni non faccio televisione ma sono un po’! Tutte le volte prima di cominciare una puntata un po’ di paura ti viene e sei anche agitata, allora ti rivolgi ai famigliari e dici ‘Stasera, guardami’. Devo dire che i famigliari lo fanno. Mi rivolgo anche ai miei amici e alle mie amiche. C’è una mia amica che io chiamo sempre e lei mi dice sempre ‘Sì, sì’. In queste volte ho avuto la sensazione che dicesse sempre bugie. Le ho mandato una telecamera a casa”. Lei ovviamente è la Ferilli, e lo scherzo è stato davvero divertente perché era evidente che non fosse niente di organizzato.

Serale Amici, Maria dalla Ferilli: “Sei bugiarda proprio”

Lo scherzo è semplice da spiegare: Maria si è detta che, se Sabrina avesse iniziato a vedere veramente la puntata, quando la sua inviata sarebbe andata a suonarle avrebbe risposto direttamente lei e si sarebbe accorta di tutto. Cosa che non è successa: ha risposto un’altra persona e solo dopo tanta insistenza si è presentata Sabrina che ha dato il via a un siparietto fantastico, di cui vi riproponiamo il primo stralcio pubblicato su Instagram.

Scherzo ad Amici a Sabrina Ferilli, la De Filippi in casa dell’attrice

Anche quando si è accorta del collegamento la Ferilli ha continuato a non rispondere a domande a cui avrebbe saputo dover rispondere se fosse stata davvero collegata con Amici: “Tu sei bugiarda proprio! Sei proprio una cialtrona!”, queste le parole di una divertitissima Maria che poi è entrata persino in casa dell’attrice, facendosi aiutare da alcuni condomini per accedere allo stabile. Piccolo dettaglio che aggiunge epicità allo scherzo: era in tenuta sportiva (bellissima come sempre) e sull’uscio della porta si è presentata con un tovagliolo in mano perché stava mangiando con degli amici. Vi lasciamo alle altre parti dello scherzo: