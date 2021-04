Serale Amici, prof in scena: Arisa-Cuccarini sfidano Zerbi-Celentano

Lorella Cuccarini e Arisa hanno sfidato Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, con un vero e proprio guanto di sfida! Il Serale di Amici 2021 si arricchisce così con una sfida diretta tra professori. Se finora si sono dati battaglia schierando i loro allievi, adesso scenderanno in campo in prima persona. In realtà la Celentano non sembrerebbe così felice di questa iniziativa delle due colleghe, e chi la segue dalle prime edizioni non ha faticato a prevedere la sua reazione. Ma è in squadra con Zerbi, che invece è sempre pronto a mettersi in gioco e infatti se dovessero accettare il guanto sarebbe per merito suo. O a causa sua, dipende dai punti di vista!

Nel daytime di oggi, Zerbi e Celentano sono stati chiamati dalla produzione in una delle sale prova di danza. I due insegnanti sono arrivati insieme e subito hanno notato una busta nera al centro della sala. La busta nera è tipica dei guanti di sfida in questo Serale e si trattava proprio di questo. Rudy ha letto ad alta voce la lettera scritta da Arisa e Lorella, per tutti ormai le Cuccarisa. Nel frattempo Alessandra ha sghignazzato un po’ e passeggiato su e giù per la stanza.

Arisa e Lorella hanno lanciato un guanto di sfida sulle note di Mi Vendo di Renato Zero. Hanno scritto che è una sfida alla pari, come tutte quelle che lanciano loro – secondo loro – d’altronde. Quindi hanno proseguito dicendo che Zerbi da giovane faceva parte di una band, per cui può cantare. Ma accetteranno? La Celentano ha subito detto di no:

“Non ci penso minimamente, non ho nessuna intenzione. Ci sono i ragazzi, non vedo perché dobbiamo fare questa cosa. Abbiamo 80 anni per gamba. Spazio ai giovani”

Rudy però, che intanto se la rideva, ha provato a convincerla ad accettare. Secondo lui infatti dovrebbero accettare e cambiare il guanto di sfida, come fanno spesso le stesse Arisa e Lorella. “Loro cambiano e lo cambiamo anche noi. Fidati, fidati”, ha detto alla collega. La maestra Celentano non sembrava così convinta di potersi fidare di Rudy, ma probabilmente alla fine cederà. Sabato prossimo allora vedremo il guanto di sfida tra Arisa-Cuccarini contro Zerbi-Celentano? Lo scopriremo già domani, quando ci sarà la registrazione e trapeleranno le anticipazioni sul Serale di Amici.