Serale Amici, Lorella Boccia ospite ma va via prima: il grazie a Maria

Lorella Boccia è stata ospite al Serale di Amici 2021 durante la settima puntata. Maria De Filippi ha invitato la sua ex allieva, nonché ex ballerina professionista, ma anche ex conduttrice, per congratularsi con lei per il lieto evento. Lorella è incinta del suo primo figlio infatti, però non è tutto perché aveva anche un altro appuntamento da ricordare. Tra pochi giorni debutterà col suo nuovo programma Venus Club, in arrivo il 6 maggio in seconda serata su Italia 1. Insomma, la ballerina è tornata in quella che sarà sempre casa sua per festeggiare questo doppio evento nella sua vita.

Maria ha subito salutato la Boccia a inizio puntata. Lorella era seduta nella prima fila tra il pubblico e la conduttrice ha scambiato due chiacchiere con lei prima di iniziare la gara. La futura mamma era raggiante col suo pancione, bella più che mai. Non ha nascosto di essere davvero tanto emozionata nel tornare al Serale di Amici 2021, forse anche a causa degli ormoni. La padrona di casa ha annunciato al suo pubblico che Lorella diventerà mamma, tra l’altro oggi a Verissimo ha anche svelato se è un maschietto o una femminuccia, e che è in arrivo il suo nuovo programma Venus Club.

La Boccia ha scherzato sul fatto che le avessero fatto trovare un cuscino su cui sedersi, a differenza del resto del pubblico. Per Maria era un’accortezza inevitabile da parte loro, dato che è incinta. A questo punto Lorella ha scherzato dicendo che già suo marito Niccolò Presta è molto attento e premuroso con lei, controllando persino il modo in cui si alza dal letto.

Poi Maria è andata avanti con la puntata, ma al termine della prima partita ha salutato Lorella Boccia, che è andata via prima dallo studio. La De Filippi ha detto di volerla lasciare libera vista la pancia, mentre la ballerina ha ironizzato sulle gambe gonfie. Prima di andare via, Lorella ha ringraziato Maria De Filippi per aver creduto in lei. Prima come allieva, poi come ballerina professionista e infine come conduttrice, visto che ha condotto il daytime di Amici. E le ha dedicato delle belle parole: