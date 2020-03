Serale Amici, Javier a Rudy: “Pagliaccio”, rabbia e lacrime in casetta

Tensione in lacrime in casetta durante il confronto tra Rudy Zerbi e gli allievi rimasti

Sono giornata veramente dure quest’ultime all’interno della scuola di Amici. La tensione è alle stelle e dopo il serale di venerdì e l’abbandono di Valentin, la situazione non accenna a migliorare. Questa volta è toccato a Rudy Zerbi confrontarsi con i ragazzi. Il professore, come si è visto nel day time andato in onda oggi 17 marzo 2020, si è recato in casetta e ha chiesto un confronto con gli allievi rimasti. Zerbi ha mostrato un video in cui si sente Javier apostrofarlo in maniera non molto elegante :“Rudy Zerbi è un pagliaccio!”. Difficile per il professore giustificare l’atteggiamento del ballerino cubano che non può essere sempre e soltanto dettato dallo stress della gara. Zerbi ha infatti ribadito, anche a Nyv, che loro sono dei privilegiati e che l’atteggiamento di continua sfiducia nei confronti dei giurati ha iniziato a stufare.

Zerbi ai ragazzi: “Basta dare degli incompetenti ai giurati”

Rudy Zerbi si è soffermato anche sulla carriera degli artisti chiamati a giudicare i ragazzi. Come è possibile che quando danno un giudizio positivo sono bravissimi e quando esprimono parere negativo sono tutti degli incompetenti? Sì sta parlando di Gabty Ponte, disc jockey di fama internazionale, Vanessa Incontrada, attrice che ha girato numerosi film e molte fiction e di Christian De Sica, il cui nome già parla da sé o di Luciano Cannito, esperto conoscitore di danza. Insomma, l’atteggiamento dei ragazzi è assolutamente fuori luogo soprattutto in una situazione come questa, dove tutti sono seguiti e sostenuti. Fuori non sarà così e quindi è meglio che facciano tesoro di questa esperienza.

Le lacrime di Gaia dopo il confronto con Rudy Zerbi

Una tra le più provate dal confronto è stata Gaia. La cantante è uscita in lacrime dall’incontro e si è rifugiata nella sua stanza. La tensione è tanta ma Gaia è anche consapevole che questa è la sua seconda possibilità nella vita (dopo XFactor). Opportunità del genere non capitano a tutti e quindi è suo dovere sfruttarle nel migliore dei modi. Avranno capito i ragazzi finalmente come comportarsi? Staremo a vedere, nella prossima puntata del serale di Amici.