Serale Amici, Jacopo: pentimenti, cambiamenti e Anna Pettinelli oggi

Jacopo Ottonello dopo il Serale di Amici, quali pentimenti e i momenti più emozionanti

Jacopo Ottonello è tornato a parlare della sua esperienza ad Amici 19 dopo un po’ di tempo dall’eliminazione: lo ha fatto ricordando i bei tempi della scuola e rispondendo ad alcune domande precise dei fan. Qualcuno gli ha chiesto su Instagram se rifarebbe proprio tutto casomai ne avesse la possibilità, e lui non ha mostrato insicurezza nel dire che “Ho fatto tante belle cose di cui non mi pento e che rifarei”. Belle parole anche sul momento che ricorderà più di tutti: “Il momento più emozionante – ha spiegato – è stato per paradosso la fine, quando me ne sono andato perché è stato carico di emozioni nonostante fossi tristissimo perché andavo via”. Poi un pensiero sui cantanti con cui vorrebbe duettare: per gli italiani sceglierebbe Tiziano Ferro, per gli internazionali Ed Sheeran e Bruno Mars.

Serale Amici, Jacopo e il percorso nel talent show: “Non mi ha cambiato a livello umano”

Jacopo è consapevole che Amici sia stato un percorso importante per la sua crescita ma è altrettanto convinto del fatto che non lo abbia convinto a livello umano: “Amici – queste le sue parole – non mi ha cambiato a livello umano, anzi ho scoperto sempre di più me stesso. Come sono fuori sono entrato anche ad Amici: avete visto Jacopo quello vero”. In effetti nessuno di noi ha mai avuto dubbi sulla sincerità di Jacopo, la cui eliminazione tra l’altro ha fatto piangere anche Maria De Filippi: un motivo ci sarà, no?

Jacopo e Anna Pettinelli, un rapporto speciale: “Le voglio un bene dell’anima”

Jacopo non ha dimenticato la sua professoressa preferita, colei che più di tutti gli è stato vicino, ed è proprio a lei che ha dedicato un bel pensiero su Instagram: “Il mio giudice preferito – queste le sue parole – è la professoressa Anna Pettinelli. Le voglio un bene dell’anima – ha aggiunto –, è sempre stata con me, mi ha sempre sostenuto e sempre dato filo da torcere. Per questo le voglio bene”. Nessun pentimento, grandi emozioni e rapporti speciali: a Jacopo Amici è entrato proprio nel cuore.