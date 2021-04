Serale Amici, Carolyn Smith non molla e bacchetta De Martino: “Informati!”

La giudice di Ballando con le stelle non se ne fa scappare più una: stasera è di nuovo scesa in campo per difendere il mondo del latino, ma potrebbe aver frainteso

Carolyn Smith è una spettatrice di Amici di Maria De Filippi, dopo stasera c’è la certezza. Anche durante la quinta puntata del Serale 2021 infatti è arrivato sui social il commento pungente della giudice di Ballando con le stelle, puntualissimo. Le sue intenzioni sono di certo delle migliori, essendo lei ballerina ed esperta di latino-americano ha intenzione di far rispettare questo ramo della danza anche ad Amici. Stasera non le è piaciuto un commento fatto da Stefano De Martino sul guanto lanciato da Alessandra Celentano e alcune sue parole non sono andate già alla Smith.

Il guanto riguardava una coreografia di charleston con però degli elementi di danza classica, che però si potevano modificare e semplificare. Lorella Cuccarini non ha accettato e lo ha contestato, per cui stasera sono stati i giudici a decidere se il guanto andava fatto o meno. Nella discussione Stefano ha parlato dei ballerini professionisti di latino, ma forse le sue parole sono state fraintese dalla Smith. Lei infatti si è precipitata su Instagram per bacchettare il giudice di Maria De Filippi:

“Mi dispiace ma non posso stare zitta. Non parlo dell’esibizione, ma delle dichiarazioni fatte in studio. Caro Stefano… Perché dici che nessun ballerino può fare il charleston? Distante dalla verità!”

Ha proseguito raccontando un po’ del charleston, spiegando dove e quando è nato e tutta la sua storia. Ha scritto che la coreografia proposta dalla Celentano – a cui ha dato ragione anche su Martina – secondo lei si poteva modificare e che il charleston lo ballano uomini e donne. Questo in risposta alla Cuccarini che aveva sottolineato che la coreografia poi ballata da Alessandro fosse femminile. Nel commento, Carolyn Smith ha attaccato ancora Stefano De Martino: “Gentilmente informati prima di dire inesattezze. Non sottovalutare il mondo del latino americano”.

In realtà però Stefano non intendeva dire che il charleston non sia un ballo alla portata dei ballerini di latino-americano. Il giudice ha spiegato che, dal suo punto di vista, quella coreografia, quindi con gli elementi di danza classica, non fosse adatta a una ballerina di latino. Secondo lui neanche i ballerini professionisti di Amici di latino saprebbero farla, ma sempre in riferimento a quella coreografia e non al charleston in generale. Insomma, Stefano ha contestato gli elementi di classico presenti nel brano. Che si sia trattato di un semplice malinteso stavolta?