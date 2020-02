Serale Amici accuse su ammissioni ingiuste: sfogo della giurata e dura reazione alle voci

L’ultimo esame di ammissione per il serale di Amici scalda gli animi dei giurati

Oramai ci siamo. Le maglie verdi per il serale di Amici sono state tutte assegnate. L’ultima è andata in extremis a Martina Beltrami, già protagonista di un duro scontro con Francesco nei giorni precedenti tanto da far intervenire anche Maria de Filippi. La conduttrice, raccontando anche la sua esperienza personale, ha rimproverato l’atteggiamento della giovane cantante. Il suo talento non è messo in discussione ma i suoi comportamenti sì. Tanto che Martina non voleva neanche scendere a cantare per l’ammissione, convinta che il video del suo sfogo contro Francesco avesse in qualche modo già influenzato i giudici esterni. Insomma una puntata fondata sui sospetti e le accuse, non più di tanto velate, che non è piaciuta proprio a nessuno.

Il duro sfogo della giurata Francesca Bernabini

L’atteggiamento della cantante non è andato per niente giù a Francesca Bernabini, esperta critica di danza, chiamata ad Amici proprio decidere sulle ammissioni in qualità di giudice esterno. Prima di esprimere il proprio giudizio (che comunque sarà favorevole a Martina), la Bernabini si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: “Deve arrivare la persona che mi dica come mi devo comportare. Io non metto la mia reputazione al servizio di nessuno per dare un giudizio di cui io non sia assolutamente sicura”: Insomma una presa di posizione netta contro le accuse emerse negli ultimi giorni. I ragazzi devono far tesoro di queste parole e dei giudizi dati da esperti competenti in materia.

Amici 19: la rosa del serale è finalmente al completo

Con l’ammissione di Martina Beltrami e l’esclusione di Stefano Farinetti si conclude la prima parte dell’anno nella scuola di Amici. Adesso non ci saranno più squadre ma uno spietato tutti contro tutti per arrivare fino in fondo e dimostrare di meritare la vittoria finale. Non ci sarà più spazio per recriminazioni o cose del genere e i ragazzi dovranno abituarsi al giudizio degli esterni. Per non perdere nulla, l’appuntamento è per venerdì 28 febbraio con la prima puntata del serale di Amici, in onda su Canale 5.