Serale Amici 23, Lil Jolie e Gaia commentano la loro eliminazione

Ieri sera, sabato 20 aprile, è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici che ha visto una doppia perdita per la squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. Infatti, il talent show condotto da Maria De Filippi ieri ha dovuto salutare due delle sue protagoniste più amate: la cantante Lil Jolie e la ballerina Gaia De Martino. Quest’ultima, come in molti ricorderanno, è stata recentemente colpita da un infortunio e per questo motivo ieri sera a esibirsi non è stata lei, bensì la sua sostituta d’eccezione, Aurora Ranvestel. Nel dopo puntata le due eliminate hanno avuto la possibilità di rilasciare una breve intervista al canale ufficiale di Amici e commentare a caldo la puntata: ecco che cosa hanno detto.

Il commento di Lil Jolie

“Sto realizzando adesso, diciamo. Volevo dire tante cose però magari spero di avere modo di ringraziare tutti, perché mi ero prefissata di ringraziare tutte le persone di questo posto magnifico dove ho abitato per otto mesi”, sono state le prime parole della cantante in seguito alla sua eliminazione dal talent show.

Lil Jolie ha poi continuato, sottolineando quanto la partecipazione al programma di Maria De Filippi sia stato fondamentale per sviluppare la sua personalità ma anche per la sua formazione: “lo qua dentro ho imparato veramente a guardarmi allo specchio. A guardare veramente le mie paure, da sola, perché i pensieri intrusivi mi attaccano. Qua dentro invece appena il pensiero intrusivo cerca di attaccarmi, è come se avessi trovato un po’ il globulo bianco nella mia testa che lo scaccia”.

D’altronde si sa, il cammino che i giovani talenti fanno all’interno di Amici è un vero e proprio percorso formativo. Come affermato anche dalla giovane cantante, è un’esperienza che in un modo o nell’altro ti cambia e ti fa crescere, sia da un punto di vista personale che professionale: “Sento veramente di essere diventata una donna. Qua dentro ho fatto 24 anni. Sono una donna, sono fiera di essere una donna”.

Per concludere, Lil Jolie ha poi riletto un breve messaggio che si era scritta poco prima dell’inizio del serale: “Zero rimpianti e spacca tutte cose”. Fortunatamente la giovane cantante ha affermato di non avere assolutamente rimpianti e di aver vissuto la sua esperienza all’interno dello show a pieno. “Non avrei mai immaginato fosse così bello stare qui. Sono veramente felice“, ha quindi concluso.

Le parole di Gaia

Passando invece alla ballerina che, come anticipato, è stata recentemente colpita da un infortunio e sostituita da Aurora Ranvestel. Motivo per cui ieri sera non è stata Gaia a esibirsi ma la sua sostituta. Un fatto che inizialmente ha suscitato non poche polemiche sia da parte degli allievi che da parte del pubblico.

“Ero una Gaia molto insicura e poco cosciente di quello che poi poteva essere. A oggi io penso di essere completamente diversa, infatti è strano. […] Ringrazio molto questo posto. Il mio cambiamento non è dovuto solo alla mia forza, ma anche alle sfaccettature di ognuno di loro. Penso di aver lasciato

l’essere insieme e non il solo, ecco”, ha dichiarato la ballerina, sottolineando anche lei come il fatto di stare per tutti questi mesi nel programma l’abbia irrimediabilmente cambiata.

Poi, qualche parola sulla sua sostituta: “Aurora era molto dispiaciuta di non avercela fatta. Ma io la prima volta che l’ho incontrata le ho detto subito “stai serena”. Qui dentro è difficile, perché ti porta comunque a spogliarti delle tue parole e andarci contro. Ti obbliga quasi. E io, nell’obbligo, sono riuscita a superarli”. Quindi, i propositi per il futuro che comprendono sicuramente la volontà di continuare a ballare e prendersi più cura di se stessa.

Per concludere, anche la ballerina si è trovata a leggere ciò che aveva scritto poco prima dell’inizio del serale di Amici: “L’amore che nutri nelle cose ti fa superare limiti impensabili”. Stando alle parole della ballerina l’amore è al centro di tutto e, per citare una frase pronunciata da sua mamma, “se c’è l’amore, va bene cosi”. Una cosa è certa, Gaia in questi mesi passati all’interno di Amici ce l’ha messa proprio tutta per dare il meglio di se e per questo motivo, nel ripensare al suo percorso, prova sentimenti contrastanti.

Da un lato si è detta felice di come è andata e della sua crescita sia professionale che personale avvenuta nel talent show, dall’altro è ovviamente triste per come è finita. Fortunatamente anche lei, come Lil Jolie, ha affermato di non avere in alcun modo rimpianti e che, se potesse tornare indietro, rifarebbe tutto nello stesso modo.

Infine, un augurio per tutti i suoi compagni di viaggio rimasti in gara: “Per me abbiamo vinto tutti. Nel bene e nel male. Nel positivo e nel negativo, comunque qualcosa abbiamo imparato tutti noi, da settembre a oggi. Quindi che vinca il migliore“.