Serale Amici 2022 settima puntata: eliminato, nervi tesi, scivolone Todaro

Otto allievi, terzultimo appuntamento: la settima puntata del Serale di Amici 2022 ha scremato di un solo allievo il numero totale. Non è ancora chiaro né quanti posti ci sono in finale né quando ci sarà la finale. L’unica cosa certa è che l’ultima puntata non andrà in onda sabato 14 maggio, per evitare di scontrarsi con la finale dell’Eurovision Song Contest 2022. Dopo stasera, però, ci sono sette allievi in semifinale: ci sarà una doppia eliminazione la prossima settimana? Molto probabile, così da avere una finale con cinque allievi come è successo l’anno scorso. Un ritorno alle origini, con una finale a quattro, vorrebbe dire una eliminazione al termine di ogni partita dell’ottava puntata.

Stasera il boccino della prima partita è finita nelle mani di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. La sorte ha sorriso ancora loro: la busta scelta da Stash conteneva proprio i loro nomi. Hanno sfidato subito la squadra dei CuccaTodo e hanno vinto: Nunzio è finito al ballottaggio finale. I giudici hanno condannato lui dopo aver salvato prima Alex e poi Serena. La Celentano ha provato ancora a muovere la critica del corpo di ballo dietro a Nunzio durante le esibizioni. L’allievo si è difeso così: “Dice sempre la stessa cosa, solo su quello si può attaccare. Ci possono essere 10, 20, 30 ballerini dietro ma il protagonista sono sempre io”.

La seconda partita ha visto esibirsi la squadra ZerbiCele contro quella di Veronica Peparini e Anna Pettinelli. Nella prima sfida è andato in scena un guanto di sfida di danza: Michele contro Dario. Veronica ha difeso il suo allievo e non solo, ha difeso anche il suo ruolo di insegnante modern: ha detto alla collega che essendo una professoressa di modern è in grado di giudicare Dario come ballerino. C’è stato ancora uno scontro, Dario si è difeso ma la lite tra le due insegnanti è stata furiosa. C’è stato anche un altro momento di tensione, stavolta tra Luigi e Anna Pettinelli.

L’allievo in settimana si è sentito dire che è stato “incensato dai giudici” e che quasi si sente, o viene fatto passare per il nuovo Bon Jovi. La Pettinelli però ha mantenuto il suo pensiero, non è d’accordo con i voti con i giudici o almeno non sempre e ha pure ribadito che è il suo pensiero su Luigi. Insomma, ognuno è libero di pensare ciò che vuole ma perché non vale per Zerbi sui suoi allievi, allora? Anche la seconda partita comunque è stata portata a casa da Luigi e Michele. Stavolta al ballottaggio è andato Albe.

Dopo il guanto di sfida tra professori ce n’è stato un altro tra Luigi e Alex nella terza partita. ZerbiCele hanno richiamato sul palco Lorella Cuccarini e Raimondo Todaro, infatti. La partita non è stata semplice, ormai in gara ci sono gli allievi più bravi e i giudici facilmente vanno in difficoltà. Emanuele Filiberto ha chiesto di ripetere la terza sfida tra Michele e Sissi perché non sapeva proprio a chi dare il punto. Qui c’è stato uno scivolone di Todaro su Michele: rivolgendosi alla Celentano le ha consigliato di ritenersi fortunata di fare una seconda prova. Secondo lui, insomma, le era andata “di cu..” perché Michele avrebbe perso. Il professore avrebbe potuto evitare, insomma, persino l’allievo ha deciso di rispondere e non lo fa mai.

Viste altre due esibizioni i giudici hanno scelto di premiare la cantante, quindi hanno vinto i CuccaTodo. Luigi al ballottaggio, ma salvato per primo: all’ultimo scontro quindi c’erano Albe e Nunzio: chi è stato eliminato?

Chi è uscito tra Albe e Nunzio al Serale di Amici 2022: il nome dell’eliminato

Ancora una volta in casetta Nunzio ha detto di essere molto soddisfatto. Se fosse entrato a settembre avrebbe puntato alla vittoria, ma a metà Serale si sentiva già sereno col suo percorso. Era pronto anche stasera all’eliminazione, Albe intanto era intimorito perché Nunzio ha superato ben quattro ballottaggi. Intanto li ha raggiunti Serena, che quasi in lacrime ha detto al fidanzato: “Se esci tu mi arrabbio”. Quindi si è collegata Maria e ha dato il verdetto: Nunzio è stato eliminato ad Amici 2022.

Prima ha rotto il ghiaccio così: “Eccoci qua. Albe la prima volta, Nunzio la quarta. Sempre nella stessa posizione sei? Volete subito il nome di chi esce? Volete frasi rassicuranti?”. Intuendo che Albe aveva bisogno ancora di un po’ di tempo, la conduttrice ha preferito parlare con i due allievi a rischio e ha notato che entrambi avessero detto di essere soddisfatti del loro percorso. E ha proseguito ancora:

“Arrivati a questo punto un insieme di cose, chi perde, chi viene nominato, il meccanismo del programma che porta a una finale. Necessariamente con delle eliminazioni che sono obbligate. Mi fa piacere che siate soddisfatti, perché nessuno deve pensare di valere meno di altri. Detto questo, questa sera Nunzio non ce l’hai fatta”

Il ballerino ha reagito bene: “Lo so. Io sono felice Maria. Uno dovevo perderlo”. Maria ha aggiunto: “Nunzio mancherai a tutti qua”. Lui ha preso la parola per fare i suoi ringraziamenti, in primis a Raimondo Todaro: “Con me si è comportato da signore perché gliene ho dette di tutti i colori. Se mi sono permesso è perché mi ha cresciuto, lo reputo un fratello e un padre nella danza”. Grazie a lui ha vissuto la più bella esperienza della sua vita, ha aggiunto prima di ringraziare i compagni di viaggio. “Sei stata una mamma. Mi hai trattato come solo mia madre e mia nonna, ti preoccupavi sempre per me”, ha detto a Maria ringraziandola. Ha anche ringraziato la Celentano:

“Oltre a essere una bellissima donna, è una grandissima professionista. Ha avuto il merito di mettere in competizione Nunzio con sé stesso. Io ho fatto di tutto dopo le cose che mi diceva. Mi ha insegnato tantissimo, la porterò nel cuore. Se ho superato la Celentano posso superare veramente tutto nella vita”

Nunzio ha lasciato il Serale di Amici 21 strappando gli ultimi sorrisi a tutti: è andato via facendo divertire la classe e il pubblico fino alla fine. E Maria ha ragione: Nunzio mancherà a tutti.