Serale Amici 2022 concorrenti: nomi e cognomi di cantanti e ballerini

Chi sono gli allievi del Serale di Amici 2022? Finalmente c’è una risposta a questa domanda. Da qualche puntata i professori hanno cominciato ad assegnare le maglie del Serale. Maria De Filippi aveva spiegato agli insegnanti che la produzione aveva identificato il numero perfetto di allievi in base al numero delle puntate, che dovrebbero essere nove. Questo numero era dodici o quattordici, ma non era in alcun modo vincolante per i professori. I sei dietro le cattedre potevano portare al Serale tutti gli allievi che volevano. In base al numero degli ammessi la produzione si adeguerà e di conseguenza studieranno le puntate in modo diverso.

Di sicuro il numero dei concorrenti al Serale di Amici 2022 avrà conseguenze su quanti eliminati a puntata ci saranno. Insomma potrebbero esserci delle puntate con due eliminati e delle puntate con tre. Sono infatti diciotto gli ammessi, quest’anno divisi in numero uguale tra canto e ballo: nove cantanti e nove ballerini. I professori non hanno eliminato nessuno nell’ultima registrazione, che andrà in onda domenica 6 marzo. Sarà anche l’ultimo appuntamento del pomeridiano, da domani in poi – visto che hanno registrato oggi – gli allievi si concentreranno sulla preparazione di canzoni e coreografie per il Serale.

La data d’inizio del Serale di Amici 21 è sabato 19 marzo 2022. Per la finale potrebbe esserci uno slittamento, è ancora da stabilire. Non si conosce ancora l’abbinamento dei professori in squadre, ma è probabile che Rudy Zerbi e Alessandra Celentano saranno ancora insieme. Così come potrebbero giocare ancora in coppia Veronica Peparini e Anna Pettinelli, che erano in squadra anche l’anno scorso. Rimarrebbero così Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini, ma sono solo delle ipotesi al momento.

Di ufficiale ci sono i nomi e cognomi dei concorrenti del Serale di Amici 2022. Di seguito quelli dei cantanti:

Gio Montana (Giovanni Niro)

Albe (Alberto La Malfa)

Luigi Strangis

Sissi (Silvia Cesana)

Alex (Alessandro Rina)

Aisha Maryam

Calma (Marco Barbieri)

Crytical (Francesco Paone)

LDA (Luca D’Alessio).

Questi invece i ballerini che si sfideranno al Serale di Amici 2022: