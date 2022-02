Quando inizia il Serale di Amici 2022 e quante puntate sono

Si sta avvicinando sempre più la fase più attesa dagli allievi della scuola di Maria De Filippi, che non andrà più in onda col pomeridiano

Quando inizia il Serale di Amici 2022? Ormai manca davvero poco, ma soprattutto nella puntata di oggi Maria De Filippi ha confermato che manca una sola puntata del pomeridiano. Un dettaglio che era già trapelato con le anticipazioni, per cui da oggi in poi è davvero tempo di concentrarsi sul Serale. Di sicuro è una fase molto attesa, è quello a cui ambiscono gli allievi appena mettono piede nel programma e inizia la loro corsa verso il Serale, per l’appunto. Una volta conquistata la maglia dorata, allora iniziano a pensare e a lavorare per raggiungere la finale. E chissà, magari vincere anche.

Un po’ presto per pensare a chi vincerà Amici 21, ma nel giro di pochi giorni scopriremo tutti i partecipanti del Serale. La data d’inizio della fase in prima serata è sabato 19 marzo, subito dopo C’è Posta per Te insomma. Anche il sabato sera di Canale 5 di questa stagione televisiva è targato Maria De Filippi: prima con Tu sì que vales, poi con C’è Posta per Te e in primavera con l’inizio del Serale di Amici.

Il pubblico più affezionato sa bene che gli allievi, così come i professionisti e tutta la produzione hanno bisogno di un paio di settimane almeno per lavorare alle puntate del Serale. La mole di lavoro aumenta, i ballerini preparano tantissime coreografie a settimana così come i cantanti lavorano a tantissime canzoni. Proprio per questo motivo, quindi, l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 21 sarà domenica prossima, 6 marzo.

In settimana potrebbero piovere altre maglie color oro, in attesa di conoscere tutti gli allievi del Serale di Amici 2022 domenica prossima. Va da se che i nomi salteranno fuori prima, dato che le puntate sono registrate. In realtà anche domenica 13 marzo è in programma una puntata di Amici, ma sarà uno speciale molto probabilmente dedicato ai percorsi degli allievi che raggiungeranno la fase finale.

Quante puntate prevede il Serale? A rivelarlo è stato Davide Maggio: sono previste nove prime serate. La data della finale quindi è sabato 14 maggio 2022. Anzi, dovrebbe perché quella sera è in programma anche la finale dell’Eurovision Song Contest a Torino. Maria potrebbe spostare la finale alla settimana successiva oppure cambiarne la collocazione scegliendo una serata diversa dal sabato.