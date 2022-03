Serale Amici 2022 ballerini professionisti: ex allievi e non, i nomi

Vi state chiedendo chi sono i ballerini professionisti del Serale di Amici 2022? Come sempre c’è grande curiosità intorno al corpo di ballo delle puntate del sabato sera, soprattutto perché qualcuno si diverte sempre a individuare volti conosciuti. E ci sono sempre dei graditi ritorni: ritrovare ex allievi tra i professionisti è sempre bello per i fan. Non mancano anche quest’anno, sebbene ci siano però anche delle assenze che pesano. Non è detto che non ci saranno entrate in corsa, quindi che alcuni ballerini si uniranno al resto del gruppo nelle prossime puntate, ma per ora l’elenco di nomi dei ballerini professionisti è già abbastanza lungo.

Come nella passata edizione, il direttore artistico del Serale 2022 è Stéphane Jarny. Il suo lavoro evidentemente è piaciuto e la produzione, e in primis Maria De Filippi, hanno puntato su di lui anche per la 21esima edizione. Certo, per i più affezionati potrebbe farsi sentire la mancanza di Giuliano Peparini e i suoi quadri, ma il coreografo francese sa come far sentire meno questa nostalgia. Al suo fianco, come l’anno scorso, c’è l’ex allievo di Amici Cristian Lo Presti, nelle vesti di suo assistente. Anche quest’anno, però, pare che Cristian abbia scelto di non danzare ma di restare dietro le quinte.

Per quanto riguarda i nomi dei ballerini professionisti del Serale di Amici 2022, invece, di seguito l’elenco completo:

Elena D’Amario

Spillo (Simone Milani)

Angelo Recchia

Simone Nolasco

Federico Pietrucci

Giulia Pauselli

Francesca Tocca

Umberto Gaudino

Giuseppe Giofrè

Vincenzo Durevole

Michele Barile

Cecilia Borghese

Elisa Brunetti

Mariano Carluccio

Vanessa Cavedoni

Matteo Dal Pra

Anthony Donadio

Jonathan Gerlo

Alessandro Macario

Cristian Maesani

Beatrice Mechilli

Thibaut Orsoni

Federica Panzeri

Francesco Porcelluzzi

Marika Prochet

Jody Proietti

Daniele Sibilli

Giulia Stabile

Anbeta Toromani

Alcuni nomi mancano rispetto all’anno scorso, ma ci sono tanti ex allievi tra i professionisti del Serale. Altri sono nomi nuovi, scelti durante dei casting oppure sono ballerini che il direttore artistico Jarny ha portato con sé. Nei titoli di coda delle puntate saltano all’occhio anche i nomi degli assistenti coreografi e sono Lorenzo Del Moro, Simone Milani, Alberto Montesso, Angelo Recchia, Daniele Similli e Nancy Berti.