Ballerini professionisti Serale Amici 2021: tutti i nomi e gli ex allievi

Tutti gli ex alunni della scuola che tornano nel corpo di ballo e non solo: i danzatori a disposizione di Stéphane Jarny

Chi sono i ballerini professionisti del Serale di Amici 2021? Tra i tantissimi nomi del corpo di ballo ci sono davvero molte vecchie conoscenze. I professionisti sono tanti al Serale, in modo da permettere al direttore artistico, che quest’anno è Stéphane Jarny, di avere a disposizione un bel corpo di ballo per le coreografie. Lo spettacolo insomma è assicurato, poi se ci sono anche tanti ex allievi tra i ballerini professionisti del Serale allora viene fuori anche la componente emotiva. I fan, specialmente quelli storici, del programma sono sempre felici di vedere volti noti tra i ballerini, che bene o male lavorano sempre tanto dopo la scuola di Maria De Filippi.

I professionisti del Serale 2021 dovrebbero essere circa venticinque, stando alle informazioni in circolazione. Di alcuni ci sono conferme sui profili social, di altri no ma i loro nomi figurano insieme agli altri in alcune anticipazioni. Iniziamo con i nomi dei ballerini di Amici 20 che sono nel programma dall’inizio: Elena D’Amario, Giulia Pauselli, Umberto Gaudino, Sebastian Melo Taveira, Simone Nolasco, Francesca Tocca e Spillo. I primi quattro sono stati anche allievi, gli altri due invece fanno parte della famiglia di Amici da tanti anni ormai. A parte Spillo, che però ha saputo subito conquistare l’affetto del pubblico.

Dovrebbe tornare anche Andreas Muller al Serale. Ma ci sono altri nomi di ex allievi che figurano nel corpo di ballo del Serale di Amici 2021. Ovvero loro: Lorenzo Del Moro, Daniele Sibilli, Adriano Bettinelli, Talisa Ravagnani, Christian Pace, Nicolò Noto e Anthony Donadio. Provengono da edizioni anche di diversi anni fa, per esempio Bettinelli ha partecipato ad Amici nel 2009. Talisa invece era nella classe dello scorso anno. Ma torneranno anche altre vecchie conoscenze del programma: Angelo Recchia, Federica Panzeri, Jody Proietti, Alberto Del Prete. Loro si sono spesso uniti al corpo di ballo nella fase del Serale e anche nel pomeridiano in alcune edizioni.

Dovrebbero completare il cast dei ballerini professionisti del Serale di Amici 2021 altri cinque nomi, di cui quattro sono ex allievi. Quindi dovremmo vedere danzare anche Giuseppe Giofrè, Andreina Caracciolo, Michele Barile, Jonathan Gerlo e John De La Cruz, che è una nuova conoscenza. Si unirà a loro anche Cristian Lo Presti, che è assistente di Jarny?

Cristian Lo Presti al Serale di Amici ma non tra i ballerini professionisti: “Non ballerò”

La risposta è no. Poco prima della puntata, infatti, Cristian ha spiegato che rimarrà dietro le scene. Dopo tanti anni è tornato nel punto in cui tutto è iniziato, ha girato il mondo e a 26 anni ricopre una posizione molto importante. Insolita anche, ha scritto nel suo post su Instagram: