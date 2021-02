Serale Amici 20, Maria chiama Sabrina Ferilli: il rumor e il possibile ruolo

È tempo di iniziare a parlare del Serale di Amici 20: le anticipazioni arriveranno settimana dopo settimana ormai. Mancherebbe ancora un po’ al debutto se Mediaset dovesse confermare la data a fine marzo. Tuttavia le trattative per portare coach e giudici al Serale dovrebbero cominciare già ora. C’è grande attesa per scoprire chi occuperà le enormi poltrone rosse dei giudici, anche perché loro hanno nelle mani il destino dei concorrenti. La giuria vota le esibizioni dando la propria preferenza. Un tempo sceglievano tra Squadra Bianca e Squadra Blu, ma l’anno scorso le squadre sono state eliminate.

Non si sa ancora nulla sul meccanismo del Serale, non si sa quindi se Maria De Filippi deciderà di introdurre di nuovo la sfida a squadre o se, come nella passata stagione, ognuno gareggerà per sé stesso. Senza le squadre non ci sarà bisogno di scegliere i coach del Serale di Amici 20, quindi niente direttori artistici. Un ruolo che però negli anni precedenti piaceva al pubblico, per cui non è da escludere che possano tornare. Per quanto riguarda invece la giuria, potrebbe esserci proprio Sabrina Ferilli.

Non sarebbe la prima volta per lei in questo ruolo, anzi ha spesso fatto parte dei giudici del Serale di Amici. L’anno scorso invece Maria ha studiato un modo diverso per coinvolgerla, incaricando una sua inviata di andare a casa Ferilli per dei collegamenti in diretta. Il settimanale Vero ha svelato la presenza di Sabrina Ferilli al Serale di Amici, ma non in che ruolo. Le indiscrezioni sul suo conto quindi si fermano alla presenza, e proprio perché in passato ha avuto diversi ruoli non è detto che sia tra i giudici.

La giuria è una presenza fissa al Serale ormai, quindi ci sono ben tre posti a disposizione. Ma visto che lo scorso anno hanno studiato un ruolo inedito per Sabrina, potrebbe succedere anche quest’anno. Magari sarà un giudice speciale, come lo è a Tu sì que vales. E magari è proprio per l’enorme successo che la Ferilli ha nel programma autunnale di Canale 5 che Maria vorrebbe riportarla anche al Serale di Amici, al via tra circa due mesi. Se così fosse, di sicuro il pubblico apprezzerebbe: Sabrina è simpatica e divertente, spontanea e genuina, ma anche nel ruolo di giudice in passato se l’è cavata bene.