Senza Cri eliminata da Amici, annuncio con giusta sgridata di Maria

Senza Cri, al secolo Cristina Carella, è stata eliminata da Amici di Maria De Filippi. La cantante 24enne ha dovuto lasciare il programma di Canale 5 al termine della quinta puntata del Serale del talent show. Finita al ballottaggio con TrigNo, ha perso la sfida. Come da prassi, la comunicazione dell’eliminazione è stata data alla giovane artista in casetta, dalla conduttrice pavese che, ad un certo punto, ha anche un po’ sgridato la cantante che ancora una volta non è riuscita a trattenere le lacrime e a non esprimere una visione di vita piuttosto negativa.

Prima di annunciare l’eliminazione, Maria ha incontrato TrigNo e Senza Cri invitandoli a raccontare le emozioni provate e a fare un bilancio del loro cammino nella scuola. “Ho paura di tornare alla vita, perché prima di entrare qui non mi piaceva moltissimo”, ha confidato la 24enne. La De Filippi ha provato a incuterle tranquillità e positività, ricordandole che ciò che ha vissuto ad Amici è un’esperienza di cui far tesoro: “Quello che hai trovato qua ti rimane, non è che sparisce”.

Senza Cri, però, a questo punto ha palesato il timore di non piacere al di fuori della scuola. Maria ha abbandonato i toni premurosi, usando quelli più perentori per rifilare una sgridatina giusta alla ragazza: “Devi smetterla di pensare che nessuno abbia voglia di conoscerti, devi smetterla”. “Sono sempre stata isolata prima di entrare qui. Ad Amici ho fatto più sorrisi che in tutta la mia vita, grazie infinite. Per me non è banale che abbiate investito su di me”, ha concluso l’artista.

La De Filippi ha poi chiesto a TrigNo come si sentisse. “Sono tanto contento, davvero tanto, di aver avuto questa possibilità e penso di averla sfruttato al meglio”, ha dichiarato il giovane. Quindi il momento in cui Maria ha annunciato l’eliminazione: “Rimane TrigNo”. “Lo sapevo”, la reazione di Senza Cri che è poi stata travolte dalle lacrime, sussurrando ai compagni che l’hanno calorosamente abbracciata di “aver paurissima” ad uscire. “Vi voglio tanto bene Se beccamo fuori, mi mancherete tanto”, ha concluso Cristina. Oltre a lei, nel corso della puntata, è stata eliminata la ballerina Francesca Bosco.