Amici, Francesca Bosco eliminata: meccanismo dei saluti ‘spietato’

Francesca Bosco fuori da Amici di Maria De Filippi. Nella quinta puntata del Serale, nel primo ballottaggio da dentro/fuori, la ballerina ha avuto la peggio gareggiando contro TrigNo che si è salvato. L’esito della sfida è stato dato in studio. A quasi tutti gli allievi è scesa più di una lacrima nell’assistere all’eliminazione della giovane. Finale non amarissimo però, visto che la danzatrice ha ricevuto già due proposte professionali prestigiose: una dalla Budapest Dance e una dall’Italia per partecipare a un tour di 8 date in Sicilia. Prima di congedare la ballerina, Maria De Filippi, come sempre empatica e premurosa con i ‘suoi’ ragazzi, ha invitato il suo fidanzato Jacopo Sol a raggiungerla privatamente. Il ragazzo, sempre molto parco di parole, in questo frangente si è sciolto, riservando pubblicamente una dedica al miele alla compagna.

“Sono felice, questo percorso è stato un sogno. Ti ringrazio infinitamente, questo posto è magico”. Così Francesca, emozionatissima, parlando con Maria De Filippi subito dopo l’eliminazione. La conduttrice ha poi chiamato Jacopo Sol, dandogli l’opportunità di salutare la fidanzata in privato: “Sparisci di là dove non ci sono né telecamere né microfoni”. Il cantante ha raggiunto al centro dello studio Francesca, ma prima di rifugiarsi qualche minuto con lei si è avventurato un po’ a sorpresa in un discorso zuccheroso, mostrando un amorevole impaccio:

“Volevo ringraziarla a nome di tutti, sei una persona speciale. So che se non ci fossi stata tu, per me sarebbe stato diverso. Io sarei stato una persona diversa. Per me, quando balli, hai qualcosa di speciale nel viso, mi provochi qualcosa, credo che lo provochi in tutti”.

Maria ha poi spassosamente ‘cacciato’ il cantante: “Jacopo, ora fila fuori”. I due giovani hanno così potuto salutarsi privatamente. Diversi telespettatori sui social hanno però giudicato ‘spietato‘ il meccanismo dell’eliminazione in studio e non in casetta, sottolineando che così gli allievi che restano in gioco non hanno l’opportunità salutare il compagno o la compagna di viaggio eliminato/a. Nel caso di Francesca è stata fatta un’eccezione per il fidanzato, ma gli altri giovani talenti non hanno potuto abbracciare la danzatrice.