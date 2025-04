Senza Cri a Verissimo, nessuna smentita su lei e Antonia: “Sono felice”

In questi giorni, non si sta parlando d’altro che di una presunta relazione tra Senza Cri e Antonia, due cantanti che hanno avuto la fortuna di incontrarsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Nel corso di questi mesi, i fan più attenti avevano notato una certa complicità ma il programma non aveva mai approfondito nulla, infatti gli autori sono stati accusati molto spesso di censurare proprio loro magari per motivi di omofobia. Dopo l’eliminazione, Cristiana ha pubblicato uno scatto molto dolce di Antonia sui social e, poco dopo, ha scritto un post per rassicurare i suoi fan che non c’è mai stata censura da parte della produzione, lasciando intendere tra le righe che potrebbero essere state proprio loro a chiedere di non mostrare troppo. Ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, ha avuto la possibilità di sottolineare ancora una volta questo concetto.

“Ho scritto questo perché sono uscita e ho visto un sacco di insinuazioni, io devo essere onesta, la produzione di Amici è composta da persone che mi hanno sempre ascoltato, sempre tutelato nelle mie decisioni e nelle mie prese di posizione, ci tenevo che fosse chiaro che non hanno mai censurato nulla” è stata questa la spiegazione che Senza Cri ha dato al post. Dunque, nessuna smentita, infatti toccando l’argomento dell’amore: “L’amore è tutto, è anche nelle mie canzoni“.

Senza Cri e Antonia: cosa sta succedendo fuori dal talent show

Dopo il suo intervento a Verissimo, il pubblico non ha potuto fare a meno di notare la mancata smentita. Questa sarebbe stata l’occasione ideale per mettere in chiaro non solo la posizione della produzione del programma ma anche la sua, invece ha sviato la domanda. In molti ritengono che stia temporeggiando per tutelare Antonia, che al momento è ancora all’interno della scuola. Solo quando anche lei finirà il suo percorso, probabilmente avremo modo di sapere qualcosa in più.

In ogni caso, i segnali lasciati da Senza Cri sui social hanno fatto molto parlare in questi giorni e soprattutto alimentato le speranze dei fan che in questi mesi hanno sognato ad occhi aperti. A questo punto, non rimane da fare altro che attendere le prossime settimane: il momento in cui Antonia uscirà da lì, sarà anche quello in cui probabilmente si saprà la verità, nel bene o nel male.