Amici, Senza Cri e Antonia stanno insieme? Il gesto sui social dopo l’uscita

Sono trascorsi pochi giorni da quando abbiamo visto Senza Cri lasciare la scuola di Amici di Maria De Filippi, da quel momento moltissime persone hanno cercato di raccogliere indizi riguardo una possibile frequentazione tra lei e Antonia, che nel corso della loro esperienza nel talent, hanno dimostrato di essere davvero molto affiatate. Così è nato un vero e proprio fandom di persone che hanno sperato con tutte le loro forze che tra di loro potesse nascere qualcosa in più, persone che nelle ultime ore hanno cominciato a festeggiare per uno scatto che ha pubblicato Cristiana su Instagram. Una foto di Antonia a letto, ad occhi chiusi e sorridente, con un cuoricino bianco. Uno scatto che da l’idea di una intimità che va di gran lunga oltre l’amicizia.

E non è finita qui, perché oltre a questo scatto particolare, Cristiana ha fatto altre mosse social particolari: ha messo tra i preferiti alcuni edit di coppia tra lei e Antonia, o in generale video in cui si insinua che tra loro possa esserci qualcosa in più.

la mia tl invasa da questa foto

siete casa, famiglia, il mio luogo sicuro ecc ecc #senzagnocca pic.twitter.com/ii8Kf4vdoD — sara🎈 (@civuolecuore_) April 21, 2025

Senza Cri e Antonia: cosa si nasconde dietro al loro rapporto?

I primi dubbi importanti sono arrivati quando, durante l’ultimo daytime di Amici, abbiamo visto il momento dei saluti di Senza Cri e in modo palese è stato fatto un taglio sul momento in cui Antonia l’ha accompagnata al cancello per salutarla per ultima. Sui social, ci sono diverse teorie in merito: “Comunque sono sempre più convinta che sia stata una loro scelta (facendola poi diventare palese perché la produzione non sa lavorare) perché Cri secondo me pensa che i video nei preferiti non si possano vedere e mette like solo a quelli dov’è da sola“.

Infatti su TikTok non è possibile vedere i video preferiti degli utenti, però questa informazione è saltata fuori perché ai proprietari degli account che hanno pubblicato questi edit in questione che tanto hanno fatto parlare, è arrivata la notifica della cantante. Adesso rimane da capire se Cristiana sceglierà di dire qualcosa in proposito o se sceglierà di aspettare l’uscita di Antonia dalla scuola per poter fare chiarezza insieme, sia nel caso si tratti di una relazione in corso o semplicemente di una bellissima amicizia a cui entrambe tengono tantissimo.