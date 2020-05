Semifinale Amici Speciali è polemica, risposta d’obbligo: “Momento difficile”

Amici Speciali, polemica semifinale: contestate le scelte di Alberto Urso e Alessio Gaudino

I recenti schieramenti proposti da Alberto Urso e Alessio Gaudino per la semifinale di Amici Speciali non sono piaciuti proprio a tutti, specialmente ai fan di Irama e Gaia Gozzi che non volevano assolutamente che i due cantanti si scontrassero; questa è solo una delle tante polemiche che hanno coinvolto l’edizione speciale del talent show, e si tratta di commenti che hanno dell’assurdo se si pensa che il programma è stato impostato pensando alla raccolta di fondi per la Protezione Civile e che la gara è un elemento del tutto secondario.

Semifinale Amici Speciali, Giulia Pauselli interviene dopo le critiche al talent show

Non sappiamo se Giulia Pauselli abbia letto i messaggi dei più polemici ma potrebbe darsi, visto che Alberto e Alessio hanno proposto i loro schieramenti proprio parlando con lei che quindi compare nel video postato dalle pagine social del programma. Magari rivedendosi la ballerina professionista avrà dato un’occhiata alle opinioni dei telespettatori e avrà voluto rispondere alle varie accuse rivolte al programma; o magari il suo pensiero c’entra poco con le polemiche di oggi, chissà. Fatto sta che il post pubblicato su Instagram è una risposta perfetta a chi ha attaccato il programma. “Domani – inizia così il messaggio di Giulia – semifinale di Amici Speciali! Se penso a quanto il mondo […] mi sale un po’ di angoscia e tristezza. ‘Da grande’ – ha poi aggiunto – racconterò ai miei figli di questo momento difficile e di come nel mio piccolo e grazie soprattutto al mio lavoro ho contribuito ad aiutare il nostro paese”. Inizia adesso la risposta alle polemiche dei follower del programma.

News Amici Speciali: “Non è una gara”, il messaggio di Giulia

“Vi ricordo – ha infatti scritto la compagna di Marcello Sacchetta – che questa non è una gara vera ma uno spettacolo benefico, tutti gli artisti, produzione, macchinisti, sartoria e tutti i settori di questa grande produzione stanno lavorando per un presente ed un futuro migliori nella speranza che questo momento così difficile passi presto. Sosteneteci”. Come non essere d’accordo con queste parole che si spera riescano a fermare questa sterile polemiche sulle scelte di Alberto e Alessio.