Selvaggia Roma, volano gli stracci con l’ex: i motivi dell’addio

Selvaggia Roma, volano gli stracci con l’ex fidanzato: tra pesanti attacchi, svelati i motivi della rottura

Nella giornata di ieri Selvaggia Roma ha fatto sapere di aver lasciato Luca, ragazzo con cui ha vissuto una love story importante negli ultimi mesi. L’ex concorrente di Temptation Island ha confidati di essere stata lei a prendere la decisione definitiva sulla relazione. Oggi sono volati gli stracci tra i due, che sui social hanno dato vita a un rovente botta e risposta in cui sono anche trapelati i motivi che hanno portato alla rottura. Parole forti sono giunte da ambo le parti che non hanno risparmiato frecciatine al vetriolo.

Lo sfogo della Roma: “Purtroppo accanto a me prendo sempre persone senza p.”

A dare inizio alla bagarre è stato un commento di Luca, piazzato sotto a un post Instagram scritto dal blog Isa e Chia che ha dato la notizia della fine dell’amore. Nella fattispecie il ragazzo, sotto a una non edificante imboccata di un utente che gli ha scritto che “non si è perso niente”, ha risposto: “Una che ha imparato ad amare grazie a me dice che non era amore. Ma di che cosa parliamo? Forse non pensa che, se non l’amavo più, è grazie a tutte le caz… che ha fatto e detto”. Sulle dichiarazioni è piombata con immediatezza la Roma: “Purtroppo accanto a me prendo sempre persone senza p.” Selvaggia fa quindi sapere di essere stata “bloccata ovunque dal signorino (Luca, ndr)”. Dopodiché aggiunge: “In più devo leggere che ho imparato ad amare grazie a lui? Diciamo che grazie a lui sono riuscita ad avere me stessa, dato che ormai ero persa, ero un’altra persona trasformata, tra malessere e aggressività.” Ma non è finita qui…

“Quanti anni hai?”, Selvaggia non ci sta e replica all’ex

“Ti ho lasciato io perché purtroppo tenermi sul divano e non dimostrarmi amore poi porta a discussioni e litigi” prosegue la Roma che poi consiglia all’ex di farsi “un esame di coscienza e di starsene zitto”. E ancora: “Criticavi tanto chi sai tu e hai dovuto sparlare male di me sui social. Quanti anni hai?”. Infine arriva una sorta di mano tesa: “Se hai voglia di parlarmi conosci il mio numero di telefono”.