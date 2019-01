Selvaggia Roma: lo sfogo dopo la polemica che ha coinvolto Francesco Chiofalo

Selvaggia Roma torna a parlare di Francesco Chiofalo: l’ultimo sfogo dopo l’ennesimo attacco sui social

Da diverse settimane le attenzioni dei fan di Temptation Island sono state quasi tutte rivolte a Francesco Chiofalo e Selvaggia Roma. Quest’ultima, pur non essendo più fidanzata con Lenticchio, è stata più volte tirata in causa dai telespettatori attivi sui social (soprattutto quando si è saputo del tumore al cervello del suo ex). Secondo alcuni, nello specifico, la ragazza si sarebbe mostrata poco solidale nei confronti di Francesco e avrebbe dovuto stare più vicino a quest’ultimo. Inutili sono state le sue continue richieste di tregua, perché la gente – purtroppo – non l’ha lasciata in pace un attimo. Alcuni attacchi gratuiti e commenti negativi, inoltre, sono anche sfociati in pesanti minacce che, alla fine, hanno emotivamente provato Selvaggia. Messa in mezzo ancora una volta, però, poche ore fa l’ex di Chiofalo ha deciso di rispondere, cercando ancora una volta di sedare la polemica sul nascere.

Selvaggia Roma, arriva l’ennesimo attacco sui social: lo sfogo dopo la polemica che ha coinvolto Francesco Chiofalo

Oggi che tutti parlano di nuovo di Francesco Chiofalo, che dopo il servizio mandato ieri sera a Le Iene è finito al centro della polemica (per saperne di più clicca qui), Selvaggia su Instagram è stata di nuovo tirata in ballo. Un utente, nel commentare i video che circolano sui social (pubblicati stamattina da Chiofalo) ha menzionato lei, rivolgendole pesanti critiche e parole poco carine. “Francesco falso? Tu Selvaggia hai il livore che ti mangia viva. Secondo me è lui che deve ringraziarti di non essere più nella sua vita” ha scritto una ragazza taggando l’ex protagonista di Temptation Island. A questo messaggio, come anticipato sopra, Selvaggia ha però deciso di rispondere. cercando di mettere una volta per tutte le cose in chiaro.

Selvaggia Roma al veleno: Francesco Chiofalo? “Si fa male lui e rompete le p…e a me!”

“Cosa mi tagghi punto uno” ha esordito dicendo Selvaggia Roma rispondendo all’ennesimo commento contro di lei su Instagram “Punto due: ma logora di che? Sono stata zitta, mi avete trascinato voi per forza con minacce di morte per dire la mia. Io avrei continuato la mia vita”. Riferendosi poi al giorno in cui Francesco ha diffuso la notizia relativa al tumore al cervello, inoltre, Selvaggia ha aggiunto: “Vi ricordo che ero in discoteca facendo la mia vita tranquilla. Ma come al solito, si fa male lui e rompete le p…e a me”. La stessa, in fine, ha concluso dicendo: “E poi basta con queste str…..e . Non mi taggate più. Me lo fate il favore?“.