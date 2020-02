Selvaggia Roma, la replica a Chiofalo: “Procedo anche io legalmente”

La Roma ha deciso di dare la sua versione dei fatti in merito alle accuse di stalking da parte di Chiofalo

Nelle ultime ore, l’ex protagonista di Temptation Island Francesco Chiofalo ha alzato un polverone mediatico raccontando di aver contattato un legale per difendersi da Selvaggia Roma, l’ex compagna con la quale ha partecipato al reality estivo di Canale 5. Nello specifico, il romano è stato ospite al salotto online Casa Chi nella giornata del 20 febbraio 2020, dove ha lanciato accuse ben precise nei confronti della donna. Stando alle sue parole, Selvaggia starebbe ‘perseguitando’ l’ex fidanzato da ben quattro anni, motivo per il quale Francesco avrebbe deciso di querelarla con l’accusa di stalking. La Roma ha deciso di replicare alle accuse nel medesimo programma, raccontando la sua versione dei fatti. Secondo l’influencer, sarebbe Chiofalo a tormentare la donna. Ma vediamo nel dettaglio in cosa consistono le ultime dichiarazioni di Selvaggia.

La replica di Selvaggia: “Le sue accuse sono molto gravi. Rido perché è il contrario”

“Io ho sempre riconosciuto di aver sbagliato in alcuni momenti con Francesco Chiofalo. Quando stavamo insieme io purtroppo invece di reagire in un certo modo gli davo addosso come faceva lui, mi comportavo come lui. Ero diventata lui al femminile”, ha dichiarato la Roma. A questo punto, Raffaello Tonon ha interrotto l’influencer: “Arriviamo alla fine, Francesco non ha parlato tanto del passato inteso come la vostra relazione, Chiofalo ha parlato della rottura in avanti. Il suo problema è che quando finisce la vostra storia, secondo Chiofalo, televisivamente parlando non hai più ragione di esistere e non accettando questo, di fare una vita da ‘very normal people’, ti sei attaccata con le unghie e con i denti a lui, alla sua fidanzata e di conseguenza alla loro relazione per tornare a godere della loro popolarità”. Ed ecco la replica della romana: “Lui mi ha accusato di stalking, questa è una cosa molto grave. Mi viene da ridere perché è il contrario, ho delle cose registrate, ho delle minacce. Intendo procedere per via legale, assolutamente. Lui questa notte mi ha chiamato, ho gli screen della chiamata”.