Francesco Chiofalo ha querelato Selvaggia Roma: “Mi perseguita!”

Durante una recente intervista, il romano annuncia di aver querelato Selvaggia Roma

Francesco Chiofalo si è confessato ai microfoni di Casa Chi raccontando del particolare rapporto con la ex fidanzata Selvaggia Roma. Il pubblico li ricorderà sicuramente per la loro partecipazione al reality estivo di Canale 5 Temptation Island. Da allora la relazione è terminata ed entrambi hanno prese strade diverse. Ad oggi Francesco è felicemente impegnato con Antonella Fiordelisi, influncer ed ex tentatrice di Temptation Island. Chiofalo ha raccontato, però, che la sua ex continuerebbe a “tormentarlo” e di subire le persecuzioni della Roma da oltre quattro anni. Da qui la decisione di rivolgersi ad un avvocato e procedere ad una querela per il reato di stalking. Ma vediamo nel dettaglio le dichiarazioni di Francesco.

Le pesanti accuse di Chiofalo: “Cosa vuoi dalla mia vita?”

L’ex protagonista di Temptation Island ed oggi influencer è stato ospite nella nuova puntata di Casa Chi in onda il 20 febbraio 2020. Parlando della sua relazione passata con Selvaggia ha dichiarato: “Sono perseguitato da questa donna da quattro anni. Se lei avesse problemi da risolvere con me, ha il mio numero e potrebbe chiamarmi, oppure potrebbe denunciarmi e andare dall’avvocato. Lei sta speculando su una relazione che, per me, non ha contato niente. La deve smettere di perseguitarmi perché lo fa anche privatamente, e voi non lo sapete! Non stai più con me da tanti anni e, quindi, dalla vita mia che vuoi? Che si facesse una vita sua! Non gliene frega più a nessuno di sentir parlare di Francesco e Selvaggia! Non posso pagare per tutta la vita per essere stato con lei“.

Secondo Francesco, Selvaggia non avrebbe mai voltato pagina

Tra i due è finita da tanto tempo. Eppure, stando a quanto raccontato da Chiofalo, la Roma non si sarebbe mai arresa e avrebbe tentato in tutti i modi di tornare con l’ex compagno in modo ossessivo. “Mi sono rivolto al mio avvocato per farle una querela per persecuzione mediatica a scopi diffamatori e, ora, le faranno un c..o così!”, ha tuonato l’uomo ai microfoni di 361 Magazine. “Le ho chiesto, dopo quattro anni, di deporre l’ascia di guerra e di non rompermi più le pa..e, ma lei è riuscita a riportare questa notizia facendo credere che volessi rimettermi con lei. Ma nemmeno morto! Anzi, quando mi sono lasciato, la signorina è venuta fuori casa mia e l’ho dovuta cacciare a calci nel cu..o! Mi voleva saltare addosso!