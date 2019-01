Selvaggia Roma nella bufera: feroce polemica dopo le parole su Francesco

Selvaggia Roma nella bufera: feroce polemica dopo le parole rilasciate su Francesco prima dell’operazione: “Perché dovrei fare una cosa contro voglia?”

Oggi, mercoledì 9 gennaio, alle ore 9.00, Francesco Chiofalo è entrato in sala operatoria per il lungo intervento al cervello, necessario per asportare il tumore da cui è stato colpito. Poche ore prima, l’ex fidanzata Selvaggia Roma, dopo aver chiarito alcuni punti sull’ex e sulla scelta di non dedicargli pensieri pubblici, è finita nella bufera. Su Instagram si è infatti trovata al centro di una feroce polemica, incalzata da alcuni fan sulla sua scelta di affidarsi al silenzio social. “Vorrei essere rispettata, perché dovrei fare una cosa contro voglia? Solo perché voi mi chiedete di farla? Dovrei essere falsa e fare una storia dicendo povero Fra? Ho parlato con mia madre, la mia famiglia, Luca! Ci dispiace a tutti. Ma di certo, non faccio una storia per accontentare voi”.

“Ho un cervello. E se penso alla sua situazione non lo devo fare qui”

“Anche un pensiero tra noi può bastare non credi?” prosegue la Roma “Avendo ricevuto molto male io e la mia famiglia… Comunque ci sono pensieri e preoccupazione, ma non ho voglia di fare un annuncio pubblico. Non vedo perché dovete insistere. E se lo faccio deve partire da me non da voi che me lo chiedete”. Le parole di Selvaggia hanno innescato una serie di commenti dei fan. C’è chi ha compreso la sua scelta e chi l’ha criticata aspramente. “Perché dovrei fare una cosa contro voglia? Nel senso: perché dovrei fare una storia per voi? Se a me non va? Ho un cervello. E se penso alla sua situazione non lo devo fare qui”, ha ribadito l’ex protagonista di Temptation Island, prima di aggiungere: “E se l’avessi fatto in privato è rimasto privato (un pensiero recapitato a Francesco, ndr)!”.

Iniziata stamane la delicata operazione al cervello per Francesco Chiofalo

Francesco Chiofalo ha iniziato a combattere la battaglia più dura della sua vita stamane, quando è entrato in sala operatoria dell’ospedale San Camillo di Roma. “Francesco è entrato alle ore 9.00 per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello. L’operazione è molto lunga e appena saremo a conoscenza dell’esito ve lo comunicheremo al più presto, tramite Ig Stories, su questo profilo. Grazie per l’affetto che gli avete dimostrato in questi giorni difficili. La famiglia”, si è letto sul profilo Instagram del personal trainer.