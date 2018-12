Selvaggia Roma molestata, fidanzato picchiato: “Sta male, è in ospedale”

Selvaggia Roma molestata in discoteca: il fidanzato, picchiato, finisce in ospedale: “Sta molto male, erano in 7 o 8 ubriachi. Le ha prese di santa ragione”

Non c’è pace per Selvaggia Roma. La ragazza capitolina, dopo essere finita al centro di feroci e sciocche critiche relative alla situazione dell’ex compagno Francesco Chiofalo, nella notte appena trascorsa (quella tra il 28 e il 29 dicembre) è stata vittima di un episodio deprecabile. Nella fattispecie, come lei stessa ha raccontato attraverso una serie di Instagram Stories, è stata molestata da alcune persone in un locale. La situazione ha provocato l’intervento del suo fidanzato Luca che è finito in ospedale dopo essere stato picchiato da un gruppo di ubriachi. Selvaggia ha infatti reso noto l’accaduto proprio dal pronto soccorso, mentre era in attesa di notizie sulle condizioni di salute del compagno.

“Lui ha fatto di tutto pur di difendermi, ma le ha prese di santa ragione”

“Ragazzi siamo qua al pronto soccorso – fa sapere Selvaggia – Purtroppo c’è stata una lite fuori da una discoteca. Mi hanno importunato quindi Luca si è messo in mezzo e ora sto aspettando il referto dei medici e quello che dicono di lui”. La Roma, prosegue, dando qualche dettaglio dell’accaduto: “Sto in attesa da due ore e mezza. Sto aspettando sue notizie. Ricordo bene. Erano in sette, otto, noi eravamo in due. Lui ha fatto di tutto pur di difendermi, ma ovviamente le ha prese di santa ragione perché in sette contro uno... All’uscita di questo locale queste persone erano ubriache”. “Potete immaginare, sta parecchio male, sono agitata”, ha concluso.

“Vi faccio sapere le sue condizioni domani”

La Roma ha poi aggiunto un’ultima Stroies in cui ha dichiarato di aver finalmente ricevuto notizie dai medici: “Mi hanno fatto sapere che Luca uscirà. Vi faccio sapere le sue condizioni domani”. Queste ultime parole paiono scongiurare il peggio per il compagno della Roma. L’ex protagonista di Temptation Island, come poc’anzi accennato, negli scorsi giorni si è ritrovata anche al centro di un polverone social. Per lei c’è stata un’incomprensibile pioggia di critiche dopo l’annuncio sconvolgente dell’ex fidanzato Francesco che ha rivelato di avere un tumore cerebrale.