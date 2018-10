Selvaggia Roma, Luca la lascia e attacca: “Laudoni nuovo rimpiazzo?”

Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati: lo sfogo di lui

Luca ha lasciato Selvaggia Roma. A rendere ufficiale la fine del rapporto è stato proprio lui, pochi minuti fa su Instagram. In un lungo sfogo, in cui non si è limitato a raccontare cosa non andava con Selvaggia, Luca ha detto: “Oggi sono arrivato a un dunque definitivo dentro me stesso, dopo tante prove che purtroppo hanno portato tutte lo stesso esito. Negativo chiaramente. Mi sento di dover fare questa comunicazione anche se lei mi ha chiesto di non farlo. Oggi ho capito, ma lo avevo già capito, che io e Selvaggia diamo un significato diverso alla parola rispetto“. Con queste prime parole Luca ha ufficializzato la fine della storia con Selvaggia, di cui c’erano i segni già da qualche settimana.

Selvaggia Roma single, è finita con Luca: ora è ufficiale

Più avanti ha spiegato perché pensa che Selvaggia – che intanto continua ad attaccare Sara e Lenticchio – dia un significato diverso alla parola rispetto: “Le storie le vedete, quello che combina la sera quando esce. Immaginate io che sto a casa come mi posso sentire vedendo lei che balla, canta, beve. Ma non è questo, lo fanno tutti, lo fanno tutte le ragazze. Il problema è che lo fai dopo che ti ho lasciato, quindi invece di farmi capire che ci tieni e andarti a riprendere il tuo ragazzo sotto casa, che fai? Come un cane quando sciogli il guinzaglio prendi e cominci a farti serate a dismisura. Quindi la tua vita è questa. Quando mi dici che vuoi un figlio, che vuoi tornare a vivere insieme a me mi stai prendendo per il c**o”. Naturalmente sono solo degli esempi, come ha chiarito subito dopo: “Non lascio un rapporto così importante per queste cose. Però mi hanno spinto insieme ad altro ad allontanarmi. In conclusione la cosa essenziale è che purtroppo abbiamo una concezione completamente differente di come interpretare un rapporto”.

A Selvaggia Roma piace Stefano Laudoni? “Sola non ci sai stare”

Infine, Luca ha ironizzato su un sogno in cui Selvaggia ha commentato delle foto di Stefano Laudoni e i due hanno cominciato a sentirsi, ma dal racconto di Luca tutto sembrava fuorché un sogno. Insomma, Selvaggia Roma e Stefano Laudoni si stanno frequentanto? “Ma tu a sta da sola non ce la fai proprio? Prima con quell’altro ti sono servito io, mo con me ti serve quest’altro. Comunque se te serve qualcuno come rimpiazzo, come al solito tuo, fai pure eh. Poi magari scopriremo una nuova coppia Vip”, ha detto Luca riferendosi alla ex e insinuando che abbia iniziato a corteggiare Laudoni. Selvaggia ha già risposto ai video dell’ex fidanzato Luca, dicendo di non voler parlare dettagliatamente del suo privato e limitandosi a raccontare di aver fatto tutto per farlo ingelosire.