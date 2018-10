Selvaggia Roma: nuove rivelazioni su Lenticchio e Sara Affi Fella

By

Selvaggia Roma parla di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è finita ultimamente nel mirino di tutti, dai giornali di gossip ai suoi follower sui social. Anche Selvaggia Roma ha detto la sua a proposito di quella che credeva una amica. Infatti Selvaggia e Sara si sono conosciute l’anno scorso durante il reality delle coppie, Temptation Island. Selvaggia fidanzata di Francesco – Lenticchio– e Sara fidanzata di Nicola Panico. Tra le due c’è stata da subito una forte amicizia, proseguita anche dopo la fine del reality. Infatti Selvaggia ha dichiarato al settimanale Vero: ” Dopo la fine del reality eravamo molto unite, tanto da raccontarci tutto. Tre giorni prima che salisse sul trono , mi aveva detto di essere molto felice della sua storia con Nicola e sembravano addirittura in odore di matrimonio”. Dunque molte sono le bugie raccontate dalla ex tronista molisana, Sara.

Sara si rivela ancora una volta bugiarda

Selvaggia Roma confida ancora al settimanale che la sua ex amica Sara Affi Fella continuava ad avere però rapporti con un’altra protagonista di Temptation Island, la sarda Valeria Bigella. Ma Selvaggia continua dichiarando che Sara è una bugiarda, infatti dichiara: ” Sono rimasta sconvolta dalla quantità di bugie che Sara ha raccontato alla sua migliore amica. Ma Valeria mi ha telefonato in questi giorni per chiedermi scusa”.

Selvaggia e il suo ex, Lenticchio

La bella e irruente Selvaggia Roma aveva partecipato a Temptation Island in coppia con Francesco Chiofalo, affettuosamente chiamato da lei ” Lenticchio”, suo attuale ex fidanzato. Allo stesso settimanale, Selvaggia aveva dichiarato che lui si fosse fidanzato con un’altra ragazza, ma presto precisa. ” Avevo sentito secondo alcune voci che lui stesse frequentando qualcuno. Detto ciò comunque non intendo ancora parlare di lui”.