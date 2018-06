Sara Affi Fella torna con Nicola Panico? Le parole di Selvaggia Roma

Selvaggia Roma di Temptation Island commenta la rottura tra Sara e Luigi di Uomini e Donne

Selvaggia Roma di Temptation Island si è presa la sua rivincita. Qualche mese fa l’ex fidanzata di Lenticchio era stata criticata da parecchi per le sue frecciatine a Sara Affi Fella. Ricordate? Era lo scorso novembre quando Maria De Filippi aveva chiamato la ragazza di Venafro a fare la tronista pochi giorni dopo l’addio a Nicola Panico. Un addio che a Selvaggia – ma pure a Camilla Mangiapelo – era apparso troppo sospetto. La Roma aveva parlato di una telefonata scambiata con Sara pochi giorni prima dell’arrivo al Trono Classico. Una telefonata nella quale l’Affi Fella ribadiva che la convivenza con Nicola procedeva a gonfie vele. Dunque, Selvaggia non aveva creduto al reale interesse di Sara di partecipare al programma di Canale 5 e ora che la breve relazione con Luigi Mastroianni si è conclusa, la romana ha detto di nuovo la sua senza troppi giri di parole.

“Mi avete scritto in tanti riguardo Sara. Senza che polemizziamo accetto le vostre scuse. Sono stata accusata di tante cose all’epoca, anche se so di dire le cose in modo sbagliato“, ha premesso Selvaggia Roma in alcune storie di Instagram. “Quel fatto l’ho detto in un modo sbagliato perché ci ero rimasta male. La mia opinione vale zero, io non dico niente. Vi ringrazio per le scuse”, ha aggiunto la fitness influencer. Selvaggia ha poi concluso: “E niente, spero che lei ritrovi il suo cammino e tutto l’amore che ha perso. Forse la ritroveremo con Nicola, non lo so… e voi mi dovete cento euro!”. C’è dunque la possibilità che Sara e Nicola di Temptation Island tornino insieme?

Temptation Island: Sara Affi Fella e Nicola di nuovo insieme?

Al momento non vi sono certezze, se non quelle che sia Nicola sia Sara sono single. A sette mesi dalla loro rottura, nessuno dei due è riuscito a costruire qualcosa di serio con altre persone. L’Affi Fella ci ha provato con Luigi di Uomini e Donne ma la loro storia è durata quanto un battito di ciglia. Il motivo della rottura? L‘ex tronista ha parlato di incompatibilità caratteriale, che non ha permesso alla coppia di andare avanti.