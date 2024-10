Selvaggia Roma ha partorito! Il nome della bimba è importante

Fiocco rosa per Selvaggia Roma e per il compagno Luca Teti! A dare la lieta notizia della nascita della loro bambina è quest’ultimo sul suo profilo Instagram!

Nella serata di ieri Selvaggia Roma è diventata mamma! L’ex concorrente di Temptation Island, Uomini E Donne e Grande Fratello Vip ha coronato il suo sogno insieme al compagno Luca. I due stanno insieme dal 2022. Proprio nel 2022, Selvaggia e Luca avevano annunciato di aspettare una bambina, ma la fortuna aveva voltato loro la testa. Selvaggia infatti perse la bambina che aspettava a causa di un virus. A inizio di quest’anno poi, la coppia ha annunciato di essere in dolce attesa e dopo un bellissimo gender reveal party in cui celebrarono anche la bambina persa nella precedente gravidanza, è arrivata la felicità!

Selvaggia Roma: dopo il dolore è arrivata Luce! Il dolce annuncio di papà Luca

Il nome scelto per la piccola non poteva essere più azzeccato. Selvaggia e Luca hanno scelto in nome Luce, proprio perché con lei la loro vita si è di nuovo illuminata dopo il grande dolore. Selvaggia ha aggiornato i suoi follower nel corso di tutta la gravidanza e ieri sera finalmente ha dato il benvenuto alla sua primogenita. Fino all’ultimo, l’influencer era certa di ricorrere al parto naturale, ma delle piccole complicazioni l’hanno costretta a subire un cesareo, così fa sapere il compagno Luca.

Nelle storie di Instagram si legge che Sabrina (vero nome di Selvaggia, che aveva iniziato ad usare di nuovo in seguito alla perdita della prima bimba), dopo ben 14 ore di travaglio ha dato alla luce Luce (scusate il gioco di parole assolutamente voluto!) con il cesareo. La bambina ci stava mettendo troppo e per evitare problemi, i medici hanno deciso di optare per l’operazione. Ma è andato tutto bene! La bambina è nata alle 19.52 e Selvaggia, anzi, Super Mamma Sabrina, come la chiama Luca, sta benissimo! Mandiamo i nostri migliori auguri ai neo genitori e alla piccola Luce! Qua sotto potrete trovare la storia Instagram con cui il compagno di Selvaggia ha dato la notizia ai followers!