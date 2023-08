Selvaggia Roma e l’aborto: “Dolore incolmabile, così l’ho superato”

L’ex gieffina ha raccontato ai suoi followers come ha superato il dolore per la perdita della prima figlia Mia

Perdere un figlio per un genitore rappresenta un dolore molto grande e un vuoto incolmabile. È questo il fulcro del video postato qualche ora fa da Selvaggia Roma sul suo profilo Instagram. L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo ed ex protagonista dell’edizione di Temptation Island del 2017 lo scorso settembre aveva annunciato ai suoi followers di aver subito un aborto, perdendo la bambina che stava aspettando da Luca Teti e che si sarebbe dovuta chiamare Mia.

Nel corso di un’intervista al magazine Chi, Selvaggia Roma aveva raccontato di aver scoperto durante un’ecografia di routine che il cuoricino della sua bambina non batteva più. L’influencer aveva poi espresso tutto il suo dolore e il lutto per la perdita di quella bambina mai nata, raccontando anche come quell’esperienza abbia tragicamente cambiato il corso della sua vita. Oggi però, a distanza di quasi un anno da quel tragico evento, Selvaggia è tornata a sorridere e ha tenuto a raccontare ai suoi fans come si sente oggi.

Selvaggia Roma a un anno dall’aborto

“Voglio dedicare 5 minuti a me stessa, a noi stesse… Per dire che ce l’ho fatta, che ce l’abbiamo fatta… Dovete ringraziare voi stesse e le persone che vi amano e vi stanno accanto. Sono qui per rispondere a tutte quelle persone che mi chiedono come ho fatto a superare dolore, un dolore incolmabile. Le nostre sofferenze ci portano a cambiare, a crescere, a vedere la vita in un altro modo, ma ce lo porteremo per tutta la vita. Noi siamo donne e siamo anche molto forti. Sono qui per ringraziarvi, per farvi un applauso e darvi forza come sempre. E a dirvi: non c’è una pozione magica, ma possiamo combattere come abbiamo sempre fatto e cercare di vedere sempre un lato positivo.”

Queste le parole pronunciate da Selvaggia Roma nel video che ha caricato poco fa sul suo profilo di Instagram. A un anno dalla perdita della sua bambina, Selvaggia sembra aver recuperato la sua serenità anche se in un angolo del suo cuore ci sarà sempre il dolore per la perdita di quella che sarebbe dovuta essere la sua prima figlia con il calciatore del Pomezia, Luca Teti.

Un video pieno di significato dedicato a tutte le donne, in particolar modo a tutte coloro che nella loro vita hanno dovuto sopportare e superare un dolore così grande come quello legato alla perdita di un figlio, e un messaggio molto profondo quello regalato alle sue followers da Selvaggia Roma. Parole che la stessa ex gieffina spera possano essere di conforto, aiuto e perché no anche di esempio a tutte le persone che in questo momento si sentono sopraffatte dagli eventi che la vita ha messo loro davanti e che pensano di non farcela ad andare avanti.

Anche le canzone scelta da Selvaggia come sottofondo musicale al video non è assolutamente casuale: Let her go. Un brano dal titolo emblematico e che in italiano si può tradurre letteralmente con “lasciala andare”. Ed è ciò che la stessa Selvaggia ha fatto: ha lasciato andare sua figlia e il dolore per la perdita, pur mantenendo in se il suo ricordo per sempre.