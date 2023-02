In un’intervista al magazine “Chi”, Selvaggia ha raccontato per la prima volta il dolore per la perdita della sua bambina

Selvaggia Roma ha parlato per la prima volta della perdita della sua bambina. Il 21 luglio l’ex vippona aveva annunciato sui social aveva annunciato sui social di stare aspettando una bambina insieme al compagno Luca Teti, condividendo con tutti la sua immensa felicità. Poi, il sogno si è trasformato in un incubo. Lo scorso 25 settembre, infatti, con una storia Instagram ha comunicato la triste notizia: “Il cuore della bambina non batteva più”. A distanza di 6 mesi, l’ex volto di “Temptation Island” ha raccontato del doloroso momento che sta attraversando. A parlare, però, non è più Selvaggia. Bensì, Sabrina Haddaji (questo è il suo vero nome). L’influencer ha saluto per sempre a “Selvaggia Roma” ed è tornata alle origini, iniziando una nuova tappa della sua vita.

Sabrina ha parlato del “dolore disumano“ che ha provato in questi mesi e ha spiegato meglio come ha perso la sua bebè. L’ex gieffina era stata colpita da un virus, il citomegalovirus, al quinto mese di gravidanza:

É un dolore disumano che porto nel cuore. Si sarebbe chiamata Mia. Purtroppo al quinto mese di gravidanza ho contratto un virus di quelli che non lasciano scampo in situazioni simili. Di lì a pochissimo il cuore di mia figlia ha smesso di battere e l’ho visto proprio durante un’ecografia.

Dopodiché, la 32enne era stata sottoposta ad un’operazione lunghissima, sapendo di non poter abbracciare, al risveglio, la sua bambina. Tra le lacrime, ha ricordato quelle ore devastanti:

Mi hanno operato subito, ventitré ore di travaglio con la consapevolezza che non l’avrei potuto abbracciare viva. Ho dovuto partorire un corpicino che non c’era più. Ancora adesso, mentre ne parlo, mi fa male il cuore. Il più grande dolore mai provato.

Come rialzarsi dopo un dolore del genere? La romana si è circondata di donne che hanno provato la stessa sofferenza, le uniche che potevano capirla. Inoltre, l’aiuto di uno psicologo è stato fondamentale: “Il dialogo mi ha salvato, mi ha impedito di impazzire”. Ad oggi, Sabrina sta cercando di andare avanti, ma il tormento interiore non l’abbandona. Fortunatamente, ha accanto un compagno straordinario, con cui convive da un anno e mezzo. I due potrebbero presto convolare a nozze: “La proposta non è arrivata ancora da parte sua. Io invece glielo ho chiesto e mi ha detto di sì. Aspettiamo”. Se il matrimonio è tra i suoi imminenti obiettivi, il sogno di diventare mamma, invece, è stato momentaneamente accantonato:

Con calma farò riaffiorare il desiderio di diventare mamma, ma oggi non ce la faccio. Io amo i bambini, ma mia figlia non è qui con me.

Una cosa è certa: la donna di prima non esiste più. L’essenza rimane la stessa, ma, da questo grande dolore è nata una persona nuova: più calma e risoluta e meno irascibile. Sabrina Haddajii ha detto ufficialmente addio a Selvaggia Roma:

Darei il benvenuto a Sabrina. Mi piacerebbe che le persone conoscessero questa nuova che mi soddisfa, che è nata da un grande dolore. Ci spero.

Selvaggia Roma svela un retroscena su Martina Nasoni

Selvaggia (o meglio, Sabrina) ha partecipato alla quinta edizione del ” Grande Fratello Vip” nel 2020. Intervistata da “Chi”, le è stata chiesta un’opinione riguardo i vipponi di quest’anno. La “lenticchia” ha confessato di trovare molto simpatica la venezuelana Oriana Marzoli e ha rivelato un retroscena su un’altra gieffina. A quanto pare, ha conosciuto Martina a Milano ad una cena. La Roma era fidanzata con un tatuatore, con il quale partecipò alla serata. Ebbene, dopo pochi giorni scoprì che il ragazzo in questione fosse finito insieme a Martina. Per questo, non crede alla versione da “santarellina” che sta mostrando nel reality: