Selvaggia Roma distrutta a Verissimo: la tragica verità sulla figlia morta

Intervista da pugno nello stomaco quella di Selvaggia Roma a Verissimo. L’ex volto di Temptation Island e di Uomini e Donne, nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin, ha avuto una intensa crisi di pianto, una sorta di doloroso psicodramma. Addirittura la conduttrice si è dovuta fermare ad un certo punto per far riprendere la 34enne. Si è avvicinata a lei e le ha stretto la mano, avendo notato quanto fosse provata dal punto di vista emotivo. Un momento a tratti drammatico.

Selvaggia Roma, dal 2022, fa coppia con il calciatore Luca Teti. I due hanno avuto una bimba, Luce, nel 2024. Due anni prima hanno invece vissuto un periodo tragico dopo che la Roma ha perso la figlia che portava in grembo a causa del Citomegalovirus. Per la prima volta in tv, la 34enne ha raccontato nel dettaglio cosa è accaduto.

“Il Citomegalovirus è un herpes, purtroppo se ne sa poco di questo virus – ha spiegato -. Per il feto è mortale. Io ho cercato di combattere. La percentuale però era veramente bassa. Io speravo che la bimba non avesse contratto il virus. Dopo le analisi, ci hanno detto che poteva farcela, ma con una conseguenza, cioè che dopo aver partorito, come tante mamme che mi hanno scritto, questo virus si sarebbe potuto sviluppare dagli 0 ai 3 anni. Se si sviluppa può causare danni permanenti alla bimba, come la perdita della vista”.

Selvaggia ha iniziato a versare lacrime nello studio di Verissimo, per poi riprendere il racconto: “Io e il mio compagno abbiamo detto “sfidiamo la sorte”, andiamo avanti e facciamo la cura. Dopo l’amniocentesi abbiamo scoperto che era infetta. Perdere mia figlia è stata una tragedia”. La Roma ha dovuto poi affrontare un inferno: “17 ore di travaglio non stop, indotto. Non è una cosa naturale, non lo augurerei al mio peggiore nemico. Una cosa terribile, sembrava non finire mai. La bimba l’abbiamo chiamata Mia. Noi diciamo sempre che prima di Luce siamo stati già genitori”.

Poco dopo, Silvia Toffanin ha lanciato una clip con protagonista Luca Teti il quale ha riservato alla compagna parole di profonda stima e intenso affetto, oltre a dire che gli piacerebbe allargare la famiglia. Infine una promessa alquanto impegnativa: “Ti vorrei presto come mia moglie”. Dopo aver visto la clip la Roma è scoppiata a piangere, travolta dai sentimenti. Una volta passata la crisi ha sottolineato che Teti “è un ragazzo d’oro”. “Mi ha sempre regalato il sorriso. Mai mi ha messo a disagio o mi ha trattato male. Un ragazzo raro. I suoi genitori sono la mia seconda famiglia, li adoro. Quando ho perso mia figlia non si è staccato un attimo da me”, ha concluso Selvaggia, sempre in lacrime.